Президент Беларуси заслушал доклад председателя Мингорисполкома о благоустройстве столицы

Председатель Минского горисполкома Владимир Кухарев представил Президенту Беларуси Александру Лукашенко доклад о благоустройстве столицы. Это произошло во время посещения белорусским лидером в Минске реконструированного комплекса "Лошицкий", сообщает БЕЛТА.

"Мы все здесь восстановили, что живое было?" - спросил по приезде в комплекс Александр Лукашенко. Ему доложили, что на территории парка еще осталось два объекта, где предстоит завершить работы.

Владимир Кухарев доложил о реализации плана благоустройства дворовых территорий, по ремонту и окраске зданий, ремонту улично-дорожной сети, высадке деревьев и зеленых насаждений, установке малых архитектурных форм, обустройству детских площадок. Благоустроено 18 зон отдыха.

Завершена реконструкция Центрального детского парка имени Максима Горького. К концу года планируется начать работы на территории Пищаловского замка.