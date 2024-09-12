Чему будет посвящен 2025 год, обсудили на встрече с Президентом

Фото БЕЛТА

В Беларуси 2025 год и вся пятилетка могут быть посвящены качеству. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 27 сентября, отвечая на вопросы студентов инженерно-технических вузов Минска, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что качество продукции - это очень важный вопрос. В Беларуси умеют производить самые разнообразные виды продукции, однако по некоторым направлениям качество необходимо подтянуть.

"У нас вопрос качества в этом году не прозвучал, а значит, страна этим не живет. Поэтому, как мы когда-то повторили Год малой родины, я все более склоняюсь к тому, что нам надо иметь пятилетку качества", - заявил Александр Лукашенко.