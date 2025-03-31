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Динамичный и эмоциональный хоккей - команда Президента Беларуси выиграла РХЛ
Команда Президента Беларуси выиграла Республиканскую хоккейную лигу. В решающей серии уже 16-кратные чемпионы обыграли Минскую область. Но в финале была настоящая борьба. Кто станет победителем - решила только серия буллитов.
Команда Президента Беларуси VS сборная Минской области
За историю турнира в 18 лет противостояние команды Президента Беларуси и хоккеистов Минской области - самое принципиальное. Именно эти ледовые дружины чаще всего пересекались в финалах и боролись за переходящий кубок. Первый поединок решающей серии этого розыгрыша остался за действующими обладателями трофея, и сегодня хоккеистам Минского региона во чтобы то ни стало нужно было побеждать.
Пока обе команды настраивались на поединок, на трибунах "Олимпик-Арены" разогревался шестой игрок любого звена - это болельщики. Под ритм барабанов и громкие речевки, кажется, дрожали даже стены.
Владимир Новицкий, спортивный комментатор:
"Просто невероятная атмосфера, аура. Сам себя не слышу, когда что-то говорю в микрофон. Болельщики невероятную энергетику передают командам".
С первых минут встречи это был яркий, динамичный и эмоциональный хоккей. Команде Минской области отступать было некуда и уже к середине первого периода гости вели в счете 4:1.
Александр Кудрявцев, защитник хоккейной команды Минской области:
"В регулярном чемпионате можно где-то отступиться, так сказать, где-то не дособраться. Плей-офф - это игра кость в кость. Здесь ошибки наказываются".
Второй период хоть и остался за командой Президента 1:0, но сравнять счет за этот промежуток у хозяев не получилось. Невероятный камбек случился в третьей 20-минутке. В одном из ключевых моментов - установка на игру от Президента.
Дмитрий Басков, главный тренер хоккейной команды Президента Беларуси:
"Президент говорил, как всегда, очень правильные вещи. Президент не понаслышке знает хоккей, да и в принципе спорт в целом. Поэтому говорил простые, но очень важные и нужные вещи. О том, что нужно бежать в оборону при потере шайбы. Нужно строиться правильно, занимать правильные места. И нужно идти активнее на ворота, больше бросать".
Свисток "рефери" фиксирует ничейные 5:5 на табло. Этот тот случай, когда 60 минут основного времени матча не хватает, как, впрочем, и дополнительных пяти минут овертайма. По регламенту победитель определится в серии буллитов. Момент, когда нервы на пределе, действительно, у всех. Вратари поочередно спасают свои ворота. Пять попыток на две команды позади. Готовится выполнять шестую Андрей Костицын - лучший бомбардир этого сезона.
Команда Президента в 16-й раз завоевала трофей
Команда Президента Беларуси выигрывает 16-й трофей в истории. И это был валидольный матч и фееричная победа.
В благодарность за поддержку - игрушки от команды Президента самым преданным и ловким болельщикам. А самые проворные успевают даже сфотографироваться с главой государства - и это уже традиция Республиканской хоккейной лиги, точно так же, как и традиция объединять хоккеистов-любителей и экс-профессионалов, которые уж точно никогда не смогут повесить коньки на гвоздь.