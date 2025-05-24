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"Дисциплинировали других". Лукашенко рассказали об эксперименте с иностранными трудовыми мигрантами
Президенту Беларуси Александру Лукашенко во время рабочей поездки в Петриковский район рассказали об эксперименте с привлечением для работ в сельском хозяйстве иностранцев, пишет БЕЛТА.
"По вашему поручению по мигрантам провели эксперимент. В одном из хозяйств Речицкого района работают сегодня четыре узбека", - рассказал председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко.
По его словам, эти люди прошли отбор из двух десятков кандидатов, прежде чем их взяли на работу.
"Это наши люди - узбеки", - заметил Александр Лукашенко.
Иван Крупко продолжил: "Примерно Br3 тыс. (зарплата. - Прим. ред.). Работают по 10 часов посменно. На тракторе на любых видах работ".
Глава государства поинтересовался, что в итоге, какие впечатления от их работы.
"Дисциплинировали других. Раньше все загибали пальцы, приходили попозже на работу. Сегодня очередь стоит и стабилизировалась работа трактористов-механизаторов", - ответил Иван Крупко.
По его словам, сейчас думают привлекать дополнительные трудовые ресурсы из числа иностранцев.
Александр Лукашенко в этой связи заметил, что в Беларусь приехало несколько сотен тысяч человек из Украины, в том числе многие за последнее время. "Правда, они не все здесь оседают. Некоторые к нам приехали и пошли в Евросоюз и так далее. Это их дело. Но многие оседают. Это же украинцы, наши люди", - сказал он.
"Надо приглашать, надо им все условия создавать. Людей надо привлекать. Но должен быть контроль. Ты приехал, семья - мы тебе дом дали, образование, здравоохранение и прочее (обеспечили. - Прим. БЕЛТА). Неважно, откуда приехал. Главное - чтобы хотел работать. И другие посмотрели, что с ними шутить никто не будет. Не хотите работать - не надо, заменим", - добавил глава государства.