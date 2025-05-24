"Дисциплинировали других". Лукашенко рассказали об эксперименте с иностранными трудовыми мигрантами

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Президенту Беларуси Александру Лукашенко во время рабочей поездки в Петриковский район рассказали об эксперименте с привлечением для работ в сельском хозяйстве иностранцев, пишет БЕЛТА.

"По вашему поручению по мигрантам провели эксперимент. В одном из хозяйств Речицкого района работают сегодня четыре узбека", - рассказал председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко.

По его словам, эти люди прошли отбор из двух десятков кандидатов, прежде чем их взяли на работу.

"Это наши люди - узбеки", - заметил Александр Лукашенко.

Иван Крупко продолжил: "Примерно Br3 тыс. (зарплата. - Прим. ред.). Работают по 10 часов посменно. На тракторе на любых видах работ".

Глава государства поинтересовался, что в итоге, какие впечатления от их работы.

"Дисциплинировали других. Раньше все загибали пальцы, приходили попозже на работу. Сегодня очередь стоит и стабилизировалась работа трактористов-механизаторов", - ответил Иван Крупко.

По его словам, сейчас думают привлекать дополнительные трудовые ресурсы из числа иностранцев.

Александр Лукашенко в этой связи заметил, что в Беларусь приехало несколько сотен тысяч человек из Украины, в том числе многие за последнее время. "Правда, они не все здесь оседают. Некоторые к нам приехали и пошли в Евросоюз и так далее. Это их дело. Но многие оседают. Это же украинцы, наши люди", - сказал он.