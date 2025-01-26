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Допускается ли критиковать власть в Беларуси? Что на это ответил Лукашенко?

Допускается ли критиковать власть в Беларуси? Что на это ответил Лукашенко?

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время общения с журналистами после голосования на выборах главы государства ответил на вопрос представителей британских СМИ, можно ли критиковать власть в стране, пишет БЕЛТА.

"Мы рот закрывать не будем и не закрываем. Говорите", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент обратил внимание, что критика должна быть обоснованной и цивилизованной. "Я никому ничего не запрещал, прежде всего потому, что мне этого не надо. Это было бы во вред", - заявил глава государства.

Президент БеларусиАлександр Лукашенкопресс-конференция