Допускается ли критиковать власть в Беларуси? Что на это ответил Лукашенко?

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время общения с журналистами после голосования на выборах главы государства ответил на вопрос представителей британских СМИ, можно ли критиковать власть в стране, пишет БЕЛТА .

Президент обратил внимание, что критика должна быть обоснованной и цивилизованной. "Я никому ничего не запрещал, прежде всего потому, что мне этого не надо. Это было бы во вред", - заявил глава государства.