Доработанный проект указа о контрольной деятельности представлен Лукашенко

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Доработанный проект указа по вопросам контрольной (надзорной) деятельности повторно представлен главе государства. Документ вынесен на рассмотрение в ходе совещания Президента Беларуси Александра Лукашенко с руководством Совета Министров, пишет БЕЛТА.

О том, как доработан проект указа, на совещании должен доложить генеральный прокурор. Александр Лукашенко поинтересовался, есть ли по данному документу принципиальные аспекты, требующие обсуждения.

Как сообщалось, данный вопрос ранее уже обсуждался на уровне главы государства. Совещание этой тематике состоялось 28 марта. Тогда Президенту представили проект указа о повышении эффективности контрольно-надзорной деятельности, доработанный с учетом замечаний и предложений, высказанных на совещании в мае прошлого года. Александр Лукашенко отправил документ на доработку. Одно из главных его требований касалось удобства использования норм документа, изменения стиля и методов работы контролирующих органов с акцентом на повышение эффективности работы. Заинтересованным госорганам ставилась задача найти компромисс, пересмотреть подходы и выдать документ надлежащего качества.

Принятый в 2009 году указ №510 "О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь", который пока продолжает действовать, уже все-таки устарел, да и сама сфера нуждается в определенных корректировках, причем не только в технических.