"Двери для вас в Беларуси открыты" - Лукашенко принял верительные грамоты послов 10 государств

Двери Беларуси всегда открыты для тех, кто готов сотрудничать и развивать отношения. Об этом 10 апреля заявил Александр Лукашенко, принимая верительные грамоты послов 10 государств. Свою дипломатическую миссию в нашей стране начинают посланники из Африки и Азии. Любые взаимовыгодные инициативы в торговле, инвестициях, образовании и науке приветствуются.

Поддержка будет на всех уровнях. Александр Лукашенко говорил о том, что сегодня так остро чувствуется на планете: о дефиците доверия и растущем конфликтном потенциале. Но Минск всегда свою политику выстраивает на основе мира и диалога.

Дипломатическая миссия

Вряд ли чья-то работа начинается более торжественно и церемониально, чем работа послов. Для госпротокола всегда дело чести провести все на уровне и строго по дипломатическим канонам - от приветствия каждого зарубежного дипломата до вручения верительной грамоты. Документ официально подтверждает полномочия посланника страны.

В Беларусь и во Дворец Независимости сегодня они приехали из разных частей света. Представители из Алжира, Египта, Танзании, Ганы и Сомали, а также Палестины, Шри-Ланки, Бангладеш, КНДР и Японии начинают новый этап карьеры в нашей стране. Кто-то будет работать по совместительству, кто-то обоснуется на все время миссии. По колоритному облачению в гуще дипломатов сразу узнаем посла Алжира.

Туфик Джуама, Чрезвычайный и Полномочный Посол Алжира в Беларуси:

"Это наша национальная одежда бурнус. И мы, как правило, всегда надеваем его на подобные церемонии. Это возможность для меня показать богатство алжирских традиций. Я рад быть здесь, в дружественной стране, с которой у нас много общего. Для нас было очень важно, что Президент Лукашенко посетил Алжир. Состоялись очень плодотворные переговоры с президентом Теббуном. Была согласована дорожная карта, которая поспособствует укреплению отношений между двумя странами. В экономической сфере нужно работать все больше и больше. На это будут направлены усилия совместного комитета по сотрудничеству".

Президент принял верительные грамоты послов десяти стран

О том, что в Африку Беларусь идет всерьез и надолго, а главное как друг, Александр Лукашенко говорит не впервые. Странам на юге теперь особое внимание. Минск целенаправленно и интенсивно наращивает сотрудничество с континентом будущего.

Факт Беларусь и Алжир договорились к концу 2027 года достичь товарооборота в 500 млн долларов

"Совсем недавно, в декабре прошлого года, я впервые посетил Алжир. Договорились с президентом Теббуном вывести к концу 2027 года двусторонний товарооборот на отметку в 500 млн долларов. Это амбициозная, но выполнимая задача. Кроме того, идет работа по созданию в Алжире совместных производств белорусской техники, детского питания, минеральных удобрений и прочего", - сказал глава государства.

Минск усиливает сотрудничество на континенте будущего

На южном континенте с полсотни самых разных стран, где белорусов знают и где еще только ждут. С уже знакомым Египтом рассчитывают на усиление бизнес-связей и рост товарооборота. Есть что предложить Гане - и востребованную сельхозтехнику, и решения по продовольственной безопасности. В июне с визитом в Минске ждут президента Махаму. Плечо готовы подставить Сомали - страна переживает новый период истории, восстанавливается после десятилетий конфликтов. На востоке Африки перспективным партнером может стать 70-миллионная Танзания.

Основой взаимодействия с Танзанией может и должна стать экономика.

"Беларусь видит в Танзании надежного, перспективного партнера в регионе Восточной Африки. Основой нашего взаимодействия может и должна стать экономика. Давайте вместе наращивать торговлю, объемы которой пока совсем невысоки", - предложил белорусский лидер.

Он заявил о готовности в кратчайшие сроки завершить работу над созданием совместного комитета по торгово-экономическому сотрудничеству. В Беларуси также ждут приезда председателя Национальной ассамблеи Танзании.

Лукашенко об уязвимости современного мира: доверие утрачено, конфликтный потенциал возрос

Есть расчет и на эффект национального гостеприимства. Многим ведь предстоит вплотную познакомиться с Беларусью, возможно, и открыть для себя страну заново. На двустороннем треке от послов немало зависит. Именно энергия дипломатов помогает порой преодолеть все преграды и расстояния.

Президент подчеркнул, что Беларусь - страна с богатой и самобытной историей, а ее судьбоносные повороты были часто связаны с ключевым положением в самом сердце Европейского континента.

"С одной стороны, это бесспорное преимущество, - заметил глава государства. - В то же время, находясь в эпицентре многовекового соперничества Запада и Востока, белорусская земля не раз становилась ареной жестоких сражений. Память об этом передается у нас из поколения в поколение, помогает беречь мир и жить в согласии".

Президент объяснил, что затрагивает эту тему потому, что и сейчас мир хрупок и уязвим, право сильного заменило международное право, доверие утрачено и конфликтный потенциал возрос.

Беларусь открыта для тех, кто готов сотрудничать и развивать отношения

Что бы ни происходило, Минск неизменно выстраивает свою современную политику - и внешнюю, и внутреннюю - на основе диалога и мира. На фоне сложной геополитики и постоянных вызовов и угроз это непросто. Для наглядности момента Президент неслучайно обратился к истории. В Первой мировой войне участвовали 38 государств, во Второй - около 60, в нынешние конфликты вовлечена, считай, половина мира.

Глава государства обратил внимание, что один из крупных конфликтов полыхает у южных границ Беларуси, другой - сеет бесчисленные жертвы и разрушения на Ближнем Востоке. Создаются гуманитарные проблемы, давление на мировую экономику, угрозы энергетического и водного кризисов, предпосылки для новых волн беженцев.

"Что это? Тревожный набат приближения очередной глобальной войны или уже ее проявление? Хочется верить, что человечеству хватит мудрости вовремя остановиться и направить силы на созидательные цели на земле и в небе", - подчеркнул белорусский лидер.

Лукашенко: За конфликтом в Иране важно не забывать палестинский вопрос

С большой тревогой все наблюдают за тем, что происходит на Ближнем Востоке и в Персидском заливе. Но занимаясь поиском урегулирования конфликта вокруг Ирана, сказал Александр Лукашенко, важно не забывать палестинский вопрос. Из-за событий в секторе Газа сжимается сердце.

Камаль Ал-шахра, Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Палестина в Беларуси:

"Отношения между Беларусью и Палестиной должны развиваться больше и больше. Мы встретились с Министерством здравоохранения, Министерством образования, промышленности и торговли, чтобы поднять вопрос, чтобы наши бизнесмены сюда приехали и начали работать, начали заключать контракты, чтобы возить отсюда продукты к нам в Палестину. Чтобы больше студентов сюда приехало. Мы будем этим заниматься с министром иностранных дел здесь".

Президент: Главным локомотивом мировой экономики сегодня является Азия

Беларусь смотрит и на Восток. Азию называют главным локомотивом мировой экономики неслучайно. Сегодня там обеспечивается около 60 % роста глобального ВВП. Только что Александр Лукашенко вернулся из КНДР, все договоренности в силе, заверил нового дипломата. А с Бангладеш готовы делиться передовыми технологиями в сельском хозяйстве и многих других.

Лукашенко предлагает развивать сотрудничество в образовательной сфере

"Отношения со Шри-Ланкой - пример того, что вашим странам может дать сотрудничество с Беларусью в образовательной сфере. Каждый пятый врач на Шри-Ланке окончил белорусский вуз. С учетом этого успешного опыта приглашаем на учебу к нам не только по медицинским, но и по инженерным, аграрным, гуманитарным и другим специальностям", - сказал Президент.

Минск заинтересован в развитии конструктивных и взаимовыгодных отношений с Японией

"Росту доверия между двумя странами традиционно способствовала реализация проектов в гуманитарной сфере. После аварии на Фукусиме мы направляли гуманитарную помощь, а ваши дети приезжали к нам на оздоровление. Беларусь посетили более 400 японских экспертов, изучавших опыт преодоления последствий Чернобыля. Предлагаю продолжить взаимовыгодное сотрудничество, в первую очередь в сфере здравоохранения, - сказал Президент.

Беларусь открыта для толковых, а главное взаимовыгодных инициатив в торговле, инвестициях, образовании и культуре. Президент обещает поддержку. Символический бокал шампанского завершает церемонию - для каждой страны у Александра Лукашенко найдутся нужные слова.

Посол Ганы: Африке нужен мир

Кома Стим Джеху-Аппьях, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Гана в Беларуси:

"Нам нужен мир да и везде нужен мир, потому что конфликты на Ближнем Востоке влияют на всех, нравится нам это или нет, даже если это не касается Африки. И сейчас Беларусь выделяется как одна из стран, которая предложила грандиозные решения некоторых проблем, с которыми мы сталкиваемся в мире. Так что Африке нужна Беларусь как друг. Наш президент посетит Беларусь в середине июня. Отношения уже начинаются. Нас интересует агромеханизация, техника. Вчера я посетил место, где вы производите технику. Это очень хорошо для Ганы, потому что Гана сейчас является трамплином для бизнеса, есть все для хороших отношений между Ганой и Беларусью".