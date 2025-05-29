ЕАЭС отмечает 11-летие

29 мая отмечается День Евразийского экономического союза. В 2014-м президенты Беларуси, России и Казахстана подписали в Астане договор, который стал движущей силой проекта по развитию экономической интеграции на пространстве Евразии.

В 2015-м к ЕАЭС присоединились Армения и Кыргызстан. (Сразу несколько заинтересованных стран впоследствии получили статус наблюдателя). На сегодняшний день население стран - участниц союза 185 млн человек.

Евразийский экономический союз – эффективная и динамично развивающаяся структура. Она способствует росту торговли и инвестиций, активизации деловых контактов, расширению кооперационных связей. Совокупный ВВП стран ЕАЭС - 2,6 трлн долларов. Несмотря на множество кризисных явлений в мировой экономике, участники нашего объединения показывают высокие показатели роста ВВП - плюс 4,4 % по итогам прошлого года. Это существенно выше среднемировых темпов, которые оцениваются в 3,3 %.

Евразийский союз доказал свою эффективность в условиях санкций. Во взаимных расчетах переходим на национальные валюты. Их доля уже 90 %.