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ЕАЭС отмечает 11-летие
29 мая отмечается День Евразийского экономического союза. В 2014-м президенты Беларуси, России и Казахстана подписали в Астане договор, который стал движущей силой проекта по развитию экономической интеграции на пространстве Евразии.
В 2015-м к ЕАЭС присоединились Армения и Кыргызстан. (Сразу несколько заинтересованных стран впоследствии получили статус наблюдателя). На сегодняшний день население стран - участниц союза 185 млн человек.
Евразийский экономический союз – эффективная и динамично развивающаяся структура. Она способствует росту торговли и инвестиций, активизации деловых контактов, расширению кооперационных связей. Совокупный ВВП стран ЕАЭС - 2,6 трлн долларов. Несмотря на множество кризисных явлений в мировой экономике, участники нашего объединения показывают высокие показатели роста ВВП - плюс 4,4 % по итогам прошлого года. Это существенно выше среднемировых темпов, которые оцениваются в 3,3 %.
Евразийский союз доказал свою эффективность в условиях санкций. Во взаимных расчетах переходим на национальные валюты. Их доля уже 90 %.
По мере того как центр мировой торговли и экономического развития все сильнее смещается в сторону Евразии и так называемого Глобального Юга, интерес к нашим интеграционным проектам продолжит расти. Евразийская экономическая комиссия имеет в своем портфеле более 80 меморандумов о сотрудничестве с третьими странами, организациями и интеграционными объединениями, включая СНГ, ШОС, АСЕАН и структуры ООН.