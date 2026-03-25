Год назад состоялась инаугурация Президента Беларуси - вспомним яркие моменты

Исторический момент. Ровно год назад, 25 марта, Александр Лукашенко вступил в должность Президента Беларуси.

Эта электоральная кампания показала, насколько высок уровень доверия белорусов к своему лидеру. А сама церемония инаугурации отличается торжественностью и глубоким смыслом. Событие знаменует новый политический цикл и этап в жизни страны.

Вспомним эти яркие моменты.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/68b0ac46-9927-43e7-9d67-814c671230a9/conversions/55069f5f-a5bd-4c5b-974b-fc5d48683905-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/68b0ac46-9927-43e7-9d67-814c671230a9/conversions/55069f5f-a5bd-4c5b-974b-fc5d48683905-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/68b0ac46-9927-43e7-9d67-814c671230a9/conversions/55069f5f-a5bd-4c5b-974b-fc5d48683905-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/68b0ac46-9927-43e7-9d67-814c671230a9/conversions/55069f5f-a5bd-4c5b-974b-fc5d48683905-xl-___webp_1920.webp 1920w

Эти кадры - уже история, к которой в этот день лично прикоснулись тысячи белорусов. Прямую трансляцию обеспечили шесть десятков телекамер, но быть прямо на месте событий - совсем другое. На пути следования кортежа Президента мы видели настоящее единство.

Дмитрий Жук: Это победа всех, кто голосовал за Лукашенко

Дмитрий Жук, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Кортеж Президента ехал по проспекту - сначала по Независимости, а потом по Победителей. Посмотрите, какие символические названия. Вот этот элемент традиции, а мы можем говорить о традиции, о том, что в Беларуси сложилась своя эстетика от крупных политических мероприятий и акций, торжественных мероприятий. Это элемент, который позволяет людям прикоснуться к государственной церемонии. В Зале торжественных церемоний Дворца Независимости было приглашено чуть более 1100 человек, насколько я помню. Но на улице было на порядок больше людей. Они приветствовали Президента, потому что инаугурация - это победа не только Александра Григорьевича, это победа всех, кто за него голосовал".

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d4d4a081-dc3b-4a02-a11a-5e2277744dcb/conversions/12297a42-c555-4eb5-b523-923830aac82a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d4d4a081-dc3b-4a02-a11a-5e2277744dcb/conversions/12297a42-c555-4eb5-b523-923830aac82a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d4d4a081-dc3b-4a02-a11a-5e2277744dcb/conversions/12297a42-c555-4eb5-b523-923830aac82a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d4d4a081-dc3b-4a02-a11a-5e2277744dcb/conversions/12297a42-c555-4eb5-b523-923830aac82a-xl-___webp_1920.webp 1920w

Это, пожалуй, самые торжественные декорации Дворца Независимости. Гости, почетный караул, флаг, гимн, Конституция и, конечно же, присяга.

Место Беларуси в мире

Мировая реальность тогда диктовала самые непростые условия. Паралич международных институтов, тотальная милитаризация в нашем регионе, конфликт на южных границах и в целом предчувствие большой войны планетарного масштаба. На этом фоне - белорусский путь. Независимое государство, построенное на национальном единстве, патриотизме, справедливости и мире. Именно об этом говорил Александр Лукашенко в своем выступлении.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b949c32c-371e-4705-a091-a62f65979ba3/conversions/f41c5f7d-4cb6-4801-ade1-a1b4cf02da6d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b949c32c-371e-4705-a091-a62f65979ba3/conversions/f41c5f7d-4cb6-4801-ade1-a1b4cf02da6d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b949c32c-371e-4705-a091-a62f65979ba3/conversions/f41c5f7d-4cb6-4801-ade1-a1b4cf02da6d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b949c32c-371e-4705-a091-a62f65979ba3/conversions/f41c5f7d-4cb6-4801-ade1-a1b4cf02da6d-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Мы с вами создали суверенное государство. Нам есть чем гордиться. Что знали в мире о Республике Беларусь каких-то три десятка лет назад? Почти ничего. Кому мы были интересны? Пожалуй, никому. А сегодня? Сегодня наша страна зазвучала на весь мир, сегодня мы имеем значение!" - заявил белорусский лидер. Он заметил, что к Беларуси сейчас приковано внимание, но далеко не всем по душе независимость страны.

"Особенно наша честная и открытая позиция на международной арене", - подчеркнул Президент (Минск, 25.03.2025г.).

Беларусь сегодня в центре мировых политических процессов. Стратегическое партнерство с Россией и Китаем, полноценное членство в ШОС и процесс присоединения к БРИКС. Это взаимодействие с глобальным большинством, которое настроено на мир и развитие. И круг единомышленников Беларуси расширяется с каждым годом.

Эксперты об инаугурации

Елена Потапова, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Наша страна по-прежнему придерживается мирного курса в своей политике. И это очень важное, ценное и значимое, что объединило наш народ вокруг нашего политического лидера год назад. И это то, с какими чаяниями, с какими надеждами люди шли на выборы год назад. Для белорусов было очень важно сохранить мир на своей земле и не стать активными участниками горячих военных конфликтов, которые бушевали уже год назад".

Андрей Кривошеев

Андрей Кривошеев, гендиректор агентства "Минск-новости":

"Мы с уважением относимся к позиции, выбору других народов, включая американский или государства Европейского союза, но, и это была неизменная позиция нашего Президента, чтобы людьми зваться, как сказал белорусский классик, мы, конечно, всегда настаивали на уважении и наших суверенных прав в ответ. Поэтому миссию Президента Республики Беларусь на этом отрезке белорусской истории я считаю абсолютно позитивной. И в американской формулировке это звучит как отец - основатель белорусской гражданской политической нации и суверенного белорусского государства. Наши люди по-народному сокращают эту большую формулу и называют нашего Президента Батькой".

В инаугурационной речи Президента - ровно 2109 слов. Это настоящее и будущее белорусов, достижения нашего государства. Портрет нации, которая своим трудом добилась независимости и уважения.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/22a09234-44e5-4ebb-829d-6acbdada86cf/conversions/5f7f4e15-bec9-457e-a637-5b1dc301fd48-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/22a09234-44e5-4ebb-829d-6acbdada86cf/conversions/5f7f4e15-bec9-457e-a637-5b1dc301fd48-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/22a09234-44e5-4ebb-829d-6acbdada86cf/conversions/5f7f4e15-bec9-457e-a637-5b1dc301fd48-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/22a09234-44e5-4ebb-829d-6acbdada86cf/conversions/5f7f4e15-bec9-457e-a637-5b1dc301fd48-xl-___webp_1920.webp 1920w

Ольга Шпилевская, директор представительства МТРК "МИР" в Беларуси, председатель Белорусского союза женщин:

"Белорусский народ умеет выбирать того лидера, который защищает интересы народа, который ведет народ. И народ доверяет своему лидеру. Александр Григорьевич никогда не сворачивал с выбранного пути, никогда не подводил народ. И всегда все, что он говорит, это то, что потом ложится в основу развития государства. И мы видим, что это правильные, мудрые решения, которые дают каждому из нас спокойствие, понимание того, что ты нужен в своей стране, понимание того, что ты можешь развиваться в своей стране, и понимание того, что ты будешь жить в мирной, спокойной, развивающейся Беларуси".

Олег Дьяченко, зампредседателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Люди, которые отдали свои голоса за нашего национального лидера, не разочарованы, они уверены в том, что сделали правильный выбор. Обратим внимание, мир и безопасность - это самое важное, что сегодня волнует каждого белоруса, каждую белорусскую семью, и Президент в этом направлении за год приложил максимальные усилия на внутреннем и на внешнем контуре для того, чтобы выполнить свое предвыборное обещание и обеспечить безопасные условия для белорусов".