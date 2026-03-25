3.65 BYN
2.95 BYN
3.42 BYN
Год назад состоялась инаугурация Президента Беларуси - вспомним яркие моменты
Исторический момент. Ровно год назад, 25 марта, Александр Лукашенко вступил в должность Президента Беларуси.
Эта электоральная кампания показала, насколько высок уровень доверия белорусов к своему лидеру. А сама церемония инаугурации отличается торжественностью и глубоким смыслом. Событие знаменует новый политический цикл и этап в жизни страны.
Вспомним эти яркие моменты.
Исторический момент
Эти кадры - уже история, к которой в этот день лично прикоснулись тысячи белорусов. Прямую трансляцию обеспечили шесть десятков телекамер, но быть прямо на месте событий - совсем другое. На пути следования кортежа Президента мы видели настоящее единство.
Дмитрий Жук: Это победа всех, кто голосовал за Лукашенко
Дмитрий Жук, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:
"Кортеж Президента ехал по проспекту - сначала по Независимости, а потом по Победителей. Посмотрите, какие символические названия. Вот этот элемент традиции, а мы можем говорить о традиции, о том, что в Беларуси сложилась своя эстетика от крупных политических мероприятий и акций, торжественных мероприятий. Это элемент, который позволяет людям прикоснуться к государственной церемонии. В Зале торжественных церемоний Дворца Независимости было приглашено чуть более 1100 человек, насколько я помню. Но на улице было на порядок больше людей. Они приветствовали Президента, потому что инаугурация - это победа не только Александра Григорьевича, это победа всех, кто за него голосовал".
Это, пожалуй, самые торжественные декорации Дворца Независимости. Гости, почетный караул, флаг, гимн, Конституция и, конечно же, присяга.
Место Беларуси в мире
Мировая реальность тогда диктовала самые непростые условия. Паралич международных институтов, тотальная милитаризация в нашем регионе, конфликт на южных границах и в целом предчувствие большой войны планетарного масштаба. На этом фоне - белорусский путь. Независимое государство, построенное на национальном единстве, патриотизме, справедливости и мире. Именно об этом говорил Александр Лукашенко в своем выступлении.
"Мы с вами создали суверенное государство. Нам есть чем гордиться. Что знали в мире о Республике Беларусь каких-то три десятка лет назад? Почти ничего. Кому мы были интересны? Пожалуй, никому. А сегодня? Сегодня наша страна зазвучала на весь мир, сегодня мы имеем значение!" - заявил белорусский лидер. Он заметил, что к Беларуси сейчас приковано внимание, но далеко не всем по душе независимость страны.
"Особенно наша честная и открытая позиция на международной арене", - подчеркнул Президент (Минск, 25.03.2025г.).
Беларусь сегодня в центре мировых политических процессов. Стратегическое партнерство с Россией и Китаем, полноценное членство в ШОС и процесс присоединения к БРИКС. Это взаимодействие с глобальным большинством, которое настроено на мир и развитие. И круг единомышленников Беларуси расширяется с каждым годом.
Эксперты об инаугурации
Елена Потапова, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
"Наша страна по-прежнему придерживается мирного курса в своей политике. И это очень важное, ценное и значимое, что объединило наш народ вокруг нашего политического лидера год назад. И это то, с какими чаяниями, с какими надеждами люди шли на выборы год назад. Для белорусов было очень важно сохранить мир на своей земле и не стать активными участниками горячих военных конфликтов, которые бушевали уже год назад".
Андрей Кривошеев, гендиректор агентства "Минск-новости":
"Мы с уважением относимся к позиции, выбору других народов, включая американский или государства Европейского союза, но, и это была неизменная позиция нашего Президента, чтобы людьми зваться, как сказал белорусский классик, мы, конечно, всегда настаивали на уважении и наших суверенных прав в ответ. Поэтому миссию Президента Республики Беларусь на этом отрезке белорусской истории я считаю абсолютно позитивной. И в американской формулировке это звучит как отец - основатель белорусской гражданской политической нации и суверенного белорусского государства. Наши люди по-народному сокращают эту большую формулу и называют нашего Президента Батькой".
В инаугурационной речи Президента - ровно 2109 слов. Это настоящее и будущее белорусов, достижения нашего государства. Портрет нации, которая своим трудом добилась независимости и уважения.
Ольга Шпилевская, директор представительства МТРК "МИР" в Беларуси, председатель Белорусского союза женщин:
"Белорусский народ умеет выбирать того лидера, который защищает интересы народа, который ведет народ. И народ доверяет своему лидеру. Александр Григорьевич никогда не сворачивал с выбранного пути, никогда не подводил народ. И всегда все, что он говорит, это то, что потом ложится в основу развития государства. И мы видим, что это правильные, мудрые решения, которые дают каждому из нас спокойствие, понимание того, что ты нужен в своей стране, понимание того, что ты можешь развиваться в своей стране, и понимание того, что ты будешь жить в мирной, спокойной, развивающейся Беларуси".
Символическим финальным аккордом инаугурации стала церемония принесения военнослужащими клятвы на верность белорусскому народу и Президенту
Олег Дьяченко, зампредседателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
"Люди, которые отдали свои голоса за нашего национального лидера, не разочарованы, они уверены в том, что сделали правильный выбор. Обратим внимание, мир и безопасность - это самое важное, что сегодня волнует каждого белоруса, каждую белорусскую семью, и Президент в этом направлении за год приложил максимальные усилия на внутреннем и на внешнем контуре для того, чтобы выполнить свое предвыборное обещание и обеспечить безопасные условия для белорусов".
Новый политический цикл будет непростым, это уже видно. Однако белорусы готовы к решению любых задач на крепкой, уже созданной за годы независимости платформе стабильности экономики и государственного устройства.