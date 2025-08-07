Госнаград удостоены 94 представителя различных сфер деятельности

Государственных наград удостоены 94 представителя различных сфер деятельности. Указ подписал Президент.

Орден, медали и почетные звания присвоены за многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, смелость и решительность, проявленные при спасении человека во время пожара, достижение высоких производственных показателей, значительный личный вклад в обеспечение законности, укрепление правопорядка и борьбу с преступностью, предупреждение и пресечение экономических правонарушений, охрану животного и растительного мира, развитие агропромышленного комплекса, промышленности, строительства, связи, транспортной отрасли, энергетики, заслуги в сферах социальной защиты, образования, науки, культуры и спорта.

Орденом Почета награжден прокурор Гродненской области Александр Жуков. Медали "За спасенную жизнь" удостоен начальник второго отдела управления штаба вооружения Министерства обороны Андрей Жлукта.

В числе награжденных медалью "За отличие в охране общественного порядка" старший оперуполномоченный по особо важным делам отдела по борьбе с контрабандой Брестской таможни Александр Вырковский, следователь по особо важным делам управления по расследованию преступлений против личности и общественной безопасности главного следственного управления центрального аппарата Следственного комитета Владислав Гончарук, заместитель начальника управления Следственного комитета по Гомельской области Александр Приколотин.

Большая группа работников удостоена медали "За трудовые заслуги". В их числе - главный зоотехник ОАО "Остромечево" Ольга Житкович, генеральный директор ОАО "Минский автомобильный завод" - управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ" Валерий Иванкович, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования завода "Полимир" ОАО "Нафтан" Александр Корсак, кондитер ОАО "Борисовхлебпром" Артем Соболь.

Среди награжденных медалью Франциска Скорины - артист балета Белорусского государственного академического заслуженного хореографического ансамбля "Хорошки" Елена Богданова, директор средней школы № 1 г. Барановичи им. С.И. Грицевца Марина Купцова, первый заместитель главного редактора газеты "Гомельская правда" Вячеслав Минков, учитель физики средней школы № 14 г. Молодечно Елена Специан.

Указом также присвоены почетные звания Республики Беларусь.

Звание "Народный учитель Беларуси" присвоено учителю математики гимназии № 1 г. Лида Альфреду Ладыко. Артист симфонического оркестра - ведущий мастер сцены заслуженного коллектива Республики Беларусь "Гродненская капелла" Татьяна Сухоцкая удостоена почетного звания "Заслуженный артист Республики Беларусь".

Звание заслуженного деятеля науки Беларуси присвоено директору Института ядерных проблем БГУ Сергею Максименко. Первый проректор Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка Светлана Коптева удостоена почетного звания "Заслуженный работник образования Республики Беларусь". Заслуженным работником промышленности Беларуси стала директор ОАО "Гамма вкуса" Надежда Пальчинская.

Генеральному директору ОАО "Гроднохлебпром" Виктору Леоновичу и директору ОАО "Демброво" Александру Туле присвоено почетное звание "Заслуженный работник сельского хозяйства Республики Беларусь".

Звания "Заслуженный строитель Республики Беларусь" удостоен начальник государственного унитарного строительного предприятия "Пружанская ПМК-21" Василий Лукьянчук. Главному ландшафтному архитектору ландшафтно-экологического отдела предприятия "Минскпроект" Анне Аксеновой присвоено почетное звание заслуженного архитектора Беларуси.

Александр Лукашенко 7 августа также подписал распоряжение об объявлении Благодарности Президента Беларуси.

За многолетний плодотворный труд в налоговых органах, значительные достижения в профессиональной деятельности Благодарности Президента удостоены начальник управления организации контрольной работы ИМНС по Минской области Оксана Белезяк, начальник ИМНС по Осиповичскому району Елена Папыльченко, заместитель начальника отдела контроля организаций управления контрольной работы ИМНС по Советскому району Гомеля Вадим Почтарев, заместитель начальника управления налогообложения физических лиц ИМНС по Минску Татьяна Якимова.

Главному советнику отдела правовой, аналитической и методической работы Алесе Урбанович и начальнику отдела организационной, финансовой работы и международного сотрудничества аппарата Центральной избирательной комиссии Сергею Шмарловскому Благодарность Президента объявлена за плодотворный труд, высокий профессионализм, значительный личный вклад в совершенствование национальной избирательной системы.

За многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, значительный личный вклад в предупреждение и пресечение экономических правонарушений Благодарности Президента удостоен ряд сотрудников органов государственного контроля. В их числе - советник управления координации и международного сотрудничества Департамента финансового мониторинга КГК Екатерина Озерная, заместитель начальника главного управления контроля строительства, жилищно-коммунального хозяйства и по городу Минску - начальник управления контроля жилищно-коммунального хозяйства КГК Владимир Бондарь, ревизор Барановичского межрайонного комитета государственного контроля Инна Бурак, председатель Комитета государственного контроля Гродненской области Анатолий Дорожко.

Благодарность Президента за плодотворный труд, высокий профессионализм, значительный личный вклад в строительство объекта "Перевод г.Минска на водоснабжение из подземных источников" объявлена генеральному директору Управления дорожно-мостового строительства и благоустройства Мингорисполкома Владимиру Латушкину и директору Минскводоканала Федору Римашевскому.

За активное участие в общественно-политической жизни страны Благодарности Президента удостоены член Хотимской районной организации РОО "Белая Русь" Юрий Курзенков, председатель Октябрьского районного отделения города Гродно Белорусской партии "Белая Русь" Владимир Хлябич и член совета Горецкого районного отделения Могилевской области Белорусской партии "Белая Русь" Леонид Егоренко.