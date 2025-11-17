В Сейме Литвы обвинили власти страны в создании неблагоприятной для перевозчиков ситуации

В литовском Сейме обвинили власти страны в сложившейся неблагоприятной для литовских перевозчиков ситуации из-за закрытия границ. Депутат возложила ответственность лично на премьера, министров внутренних дел и транспорта.

По словам политика, литовские власти сделали себе же хуже: не предупредили о закрытии границы, в результате чего тысячи водителей оказались в ловушке. По словам депутата, министров внутренних дел и транспорта пригласили на заседание фракции либералов. Их просили ответить на вопросы по ситуации, однако чиновники не явились.