3.67 BYN
2.97 BYN
3.45 BYN
В Сейме Литвы обвинили власти страны в создании неблагоприятной для перевозчиков ситуации
Автор:Редакция news.by
В литовском Сейме обвинили власти страны в сложившейся неблагоприятной для литовских перевозчиков ситуации из-за закрытия границ. Депутат возложила ответственность лично на премьера, министров внутренних дел и транспорта.
По словам политика, литовские власти сделали себе же хуже: не предупредили о закрытии границы, в результате чего тысячи водителей оказались в ловушке. По словам депутата, министров внутренних дел и транспорта пригласили на заседание фракции либералов. Их просили ответить на вопросы по ситуации, однако чиновники не явились.
Тем временем доверие литовцев к правительству и премьеру стремительно падает. Согласно последнему соцопросу, работой кабмина довольны лишь 33 % граждан.