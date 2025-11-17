3.67 BYN
На польской железной дороге произошла диверсия
Автор:Редакция news.by
В Польше произошла очередная диверсия на железной дороге. Речь о линии Варшава - Люблин.
На этот раз возле станции Пулавы-Азоты патруль обнаружил металлический лист, прикрученный к рельсам, и смартфон с проводами (вероятно, это часть самодельного устройства).
Это уже третий инцидент на том же участке. Вчера утром произошел подрыв железнодорожного полотна, а вечером - повреждение контактной сети, из-за чего экстренно остановили скоростной поезд.