На польской железной дороге произошла диверсия

В Польше произошла очередная диверсия на железной дороге. Речь о линии Варшава - Люблин.

На этот раз возле станции Пулавы-Азоты патруль обнаружил металлический лист, прикрученный к рельсам, и смартфон с проводами (вероятно, это часть самодельного устройства).