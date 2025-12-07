Гостеприимство, уважение и амбициозные проекты - завершилась большая командировка Президента

Обсуждение вопросов коллективной безопасности в Кыргызстане. Насыщенной и результативной стала большая командировка белорусского Президента в Азию, Африку и на Ближний Восток.

Туда идем с предложениями о сотрудничестве, выгодными для нас и партнеров. Что Александр Лукашенко привез из Алжира? Как прошли переговоры с султаном Омана? И как на арабском звучат народные фразы нашего Президента?

Новые подробности визитов белорусского лидера в рубрике "Время Первого". В кулуарах зарубежного турне услышали много интересного на злобу дня - о литовских терзаниях и перспективах переговорного процесса по Украине.

Радуга над заливом news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7f1dd5a0-c9d1-49a1-a2d5-b6f1658cc176/conversions/db8cb34d-66b0-46ed-baf6-ff41eb621d2d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7f1dd5a0-c9d1-49a1-a2d5-b6f1658cc176/conversions/db8cb34d-66b0-46ed-baf6-ff41eb621d2d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7f1dd5a0-c9d1-49a1-a2d5-b6f1658cc176/conversions/db8cb34d-66b0-46ed-baf6-ff41eb621d2d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7f1dd5a0-c9d1-49a1-a2d5-b6f1658cc176/conversions/db8cb34d-66b0-46ed-baf6-ff41eb621d2d-xl-___webp_1920.webp 1920w

Юг Средиземноморья и 45-миллионная страна, которую называют "воротами Африки". В дни визита Лукашенко в Алжир сначала шел дождь. Правда, по местной традиции, приезд гостя в такую погоду - значит то, что он принес с собой подарок от бога. А радуга на континенте - вообще редкость.

Белорусский Президент приехал наводить мосты.

Евгений Соболевский, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Египте и Алжире по совместительству news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c2edd153-a6fd-46d1-b9c6-f98586bb13be/conversions/0d33a6f4-eaa3-4a9e-aafc-9a5b524d410d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c2edd153-a6fd-46d1-b9c6-f98586bb13be/conversions/0d33a6f4-eaa3-4a9e-aafc-9a5b524d410d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c2edd153-a6fd-46d1-b9c6-f98586bb13be/conversions/0d33a6f4-eaa3-4a9e-aafc-9a5b524d410d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c2edd153-a6fd-46d1-b9c6-f98586bb13be/conversions/0d33a6f4-eaa3-4a9e-aafc-9a5b524d410d-xl-___webp_1920.webp 1920w

Евгений Соболевский, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Египте и Алжире по совместительству:

"Страна несложная, она нам понятна, потому что у нас очень близкие интересы, понимание и международной обстановки, есть общие моменты и в истории нашей. Поэтому понять Алжир несложно. Была небольшая пауза несколько последних лет, можно так сказать, в отношениях. Мы рассчитываем, что активизация в последние 2 года, вершиной которой является визит главы нашего государства, всегда придаст серьезный импульс двусторонним отношениям".

Чтобы успеть за Первым, журналистам придется ускориться - сразу по прилете у Президента были рабочие встречи. Жест гостеприимства и уважения - кортеж приветствовал почетный конный эскорт. И в переговорах со спикером, и с премьером Александр Лукашенко сразу обозначит наш интерес.

"Я хорошо понимаю, что такое Алжир для Африки. Мы сотрудничаем со многими странами Африканского континента. Потому что за Африкой будущее, мы обязательно должны выработать абсолютно работоспособный план наших отношений, наших действий", - сказал белорусский лидер.

Лукашенко сразу задирает планку - выйти реально на полмиллиарда долларов товарооборота вместо нынешних 50 миллионов.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1777102c-4077-496a-99da-6f13374eb149/conversions/8216f915-1529-4b2b-80a9-0625fea52f36-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1777102c-4077-496a-99da-6f13374eb149/conversions/8216f915-1529-4b2b-80a9-0625fea52f36-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1777102c-4077-496a-99da-6f13374eb149/conversions/8216f915-1529-4b2b-80a9-0625fea52f36-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1777102c-4077-496a-99da-6f13374eb149/conversions/8216f915-1529-4b2b-80a9-0625fea52f36-xl-___webp_1920.webp 1920w

За счет наших технологий в машинпроме, IT, сельском хозяйстве, а еще техники, военпрома, продовольствия. В перерывах между встречами успеем заметить совещание на ногах - Президент тут же дает поручения министрам.

Алжирский президент Теббун на своем посту с 2019 года. В истории страны было немало сложных моментов - от борьбы за независимость с французскими колонизаторами, гражданской войны в 90-х до "арабской весны" по касательной и мировой пандемии. Сегодня страну кормит газ и нефть, но, кажется, пришло время активнее браться за другие сферы. И без иллюзий - особых надежд на Запад сегодня нет.

Формат переговоров в основном закрытый для прессы, так принято. В ожидании местные операторы следят за матчем с национальной командой (футбол - настоящая алжирская страсть). Играть на одном поле готовы Минск и Алжир.

"Алжир - это глобальные ворота в Африку. В этом наш прагматизм. Сюда стремятся все. Конечно, Алжир избирателен. Он сотрудничает прежде всего с государствами, которые дружественны к нему. От Кореи до Соединенных Штатов Америки - все хотят здесь работать и уже работают. Прекрасные отношения у Алжира с Испанией, Германией, Италией, - отметил Александр Лукашенко. - Поэтому я так засомневался: думаю, где же наше место в Алжире? Когда президент продолжил рассказ, я понял, что мы всегда у своих друзей можем найти свое место для работы".

Президент подписывает документ news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b09e534a-e629-4b7b-b74b-4c50e17a4712/conversions/43198e89-fd24-4f39-b32d-37b486ee0924-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b09e534a-e629-4b7b-b74b-4c50e17a4712/conversions/43198e89-fd24-4f39-b32d-37b486ee0924-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b09e534a-e629-4b7b-b74b-4c50e17a4712/conversions/43198e89-fd24-4f39-b32d-37b486ee0924-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b09e534a-e629-4b7b-b74b-4c50e17a4712/conversions/43198e89-fd24-4f39-b32d-37b486ee0924-xl-___webp_1920.webp 1920w

Дорожная карта на 2 года и пакет соглашений и меморандумов в самых разных сферах - итог больших переговоров на высшем уровне.

Абдельмаджид Теббун, Президент Алжира:

"Мы договорились поддерживать инвестиции в сферах сельского хозяйства, машиностроения, фармацевтики, научных исследований. Наши министры обсудили все вопросы по торговле".

Дмитрий Пантус, председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a48105a4-74d2-474a-b89a-ac80f0350e4e/conversions/6ecfa730-87fd-49b2-ae89-83ed85dc34f4-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a48105a4-74d2-474a-b89a-ac80f0350e4e/conversions/6ecfa730-87fd-49b2-ae89-83ed85dc34f4-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a48105a4-74d2-474a-b89a-ac80f0350e4e/conversions/6ecfa730-87fd-49b2-ae89-83ed85dc34f4-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a48105a4-74d2-474a-b89a-ac80f0350e4e/conversions/6ecfa730-87fd-49b2-ae89-83ed85dc34f4-xl-___webp_1920.webp 1920w

Дмитрий Пантус, председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси:

"За последнее время мы провели достаточно большую работу с нашими коллегами из Алжира в части определения потенциальных проектов по военно-техническому сотрудничеству".

Андрей Кузнецов, министр промышленности Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/edc67738-bb99-4c22-a510-878516c2841f/conversions/e6f29aa4-7de8-4551-838b-5499302ec4f0-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/edc67738-bb99-4c22-a510-878516c2841f/conversions/e6f29aa4-7de8-4551-838b-5499302ec4f0-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/edc67738-bb99-4c22-a510-878516c2841f/conversions/e6f29aa4-7de8-4551-838b-5499302ec4f0-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/edc67738-bb99-4c22-a510-878516c2841f/conversions/e6f29aa4-7de8-4551-838b-5499302ec4f0-xl-___webp_1920.webp 1920w

Андрей Кузнецов, министр промышленности Беларуси:

"Мы договорились с министром промышленности Алжира развивать сотрудничество путем передачи технологий, создания совместных предприятий. Рынок для нашей продукции абсолютно новый. Но мы определились по тем компаниям, с которыми будем сотрудничать. С нашей стороны это Бобруйскагромаш, "Амкодор", МАЗ, МТЗ. Проговорили вопрос, что здесь есть тема и нашего БЕЛАЗа".

Юрий Горлов, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fe16d760-bfba-426d-a93f-666184c9d46c/conversions/dd1b8bd5-bb0a-4b4d-a1e4-a4987af92db4-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fe16d760-bfba-426d-a93f-666184c9d46c/conversions/dd1b8bd5-bb0a-4b4d-a1e4-a4987af92db4-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fe16d760-bfba-426d-a93f-666184c9d46c/conversions/dd1b8bd5-bb0a-4b4d-a1e4-a4987af92db4-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fe16d760-bfba-426d-a93f-666184c9d46c/conversions/dd1b8bd5-bb0a-4b4d-a1e4-a4987af92db4-xl-___webp_1920.webp 1920w

Юрий Горлов, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

"В рамках визита заключен договор на поставку сухого обезжиренного молока на сумму более 1,5 млн долларов США. Мы пригласили наших коллег в Беларусь, чтобы они посмотрели производство наших молочных продуктов, и мы вместе с ними определились по поводу возможного создания совместного предприятия, которое может являться соответствующим хабом для реализации в том числе совместной продукции на рынки африканских государств".

Продовольственная безопасность для Африки - вопрос номер один. ООН говорит, что каждый пятый на континенте не доедает. Без удобрений не будет урожая. Президент предлагает от жизни проект на троих.

"Президент сказал, что в ближайшее время у него фосфатов будет столько, что некуда девать. А мы умеем производить фосфорные удобрения. Мы производим огромное количество азотных удобрений. У нас есть большое количество калийных удобрений. И коль появятся собственные фосфаты (в Алжире - прим. ред.), из них можно и нужно делать удобрения. Мы по всем позициям минеральных удобрений имеем технологии. Мы можем в том же Омане (это перекресток всех торговых путей) построить на троих, как я сказал президенту, предприятие. Проинвестировав, построить предприятие по известным технологиям, производить огромное количество минеральных удобрений, которые нужны и в Алжире, и в этом регионе, особенно в Африке", - сказал Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко как раз был в Омане

Александр Лукашенко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/76a8c807-5043-40d2-bc42-05f3aeae21fa/conversions/0743e898-8bb3-481f-9af4-8be342c2b0cd-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/76a8c807-5043-40d2-bc42-05f3aeae21fa/conversions/0743e898-8bb3-481f-9af4-8be342c2b0cd-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/76a8c807-5043-40d2-bc42-05f3aeae21fa/conversions/0743e898-8bb3-481f-9af4-8be342c2b0cd-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/76a8c807-5043-40d2-bc42-05f3aeae21fa/conversions/0743e898-8bb3-481f-9af4-8be342c2b0cd-xl-___webp_1920.webp 1920w

В Маскате обошлись без официоза, встреча прошла у султана дома. В работе по следам его визита в Минск - совместные проекты в промышленности, логистике и высоких технологиях. Но, кажется, некоторым не хватило министров, которые в это время работали с деловыми кругами в Африке.

В том, что султан и Президент Беларуси часто проводят встречи, в первую очередь есть практический смысл, отметила пресс-секретарь Наталья Эйсмонт.

Пресс-секретарь белорусского Президент Наталья Эйсмонта news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3bf6c8a5-33fb-4185-81a0-b4b6f09bd9da/conversions/0db032e5-22d5-4655-bd66-16ccc5d0d985-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3bf6c8a5-33fb-4185-81a0-b4b6f09bd9da/conversions/0db032e5-22d5-4655-bd66-16ccc5d0d985-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3bf6c8a5-33fb-4185-81a0-b4b6f09bd9da/conversions/0db032e5-22d5-4655-bd66-16ccc5d0d985-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3bf6c8a5-33fb-4185-81a0-b4b6f09bd9da/conversions/0db032e5-22d5-4655-bd66-16ccc5d0d985-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Переговоры действительно были закрытые. И это специфика региона. В этом регионе привыкли работать в тишине. И здесь не нужно искать никаких там скрытых смыслов. Никакой конспирологии не нужно разводить. Это тот формат, в котором работают в данном регионе", - подчеркнула она.

сыновья Лукашенко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fdd16983-bb8c-4b58-8dd2-fabb4346ed04/conversions/8e7938cb-519a-4107-8132-ace15cb98127-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fdd16983-bb8c-4b58-8dd2-fabb4346ed04/conversions/8e7938cb-519a-4107-8132-ace15cb98127-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fdd16983-bb8c-4b58-8dd2-fabb4346ed04/conversions/8e7938cb-519a-4107-8132-ace15cb98127-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fdd16983-bb8c-4b58-8dd2-fabb4346ed04/conversions/8e7938cb-519a-4107-8132-ace15cb98127-xl-___webp_1920.webp 1920w

Пресс-секретарь белорусского Президента упомянула тему, которую очень любят оппоненты, по поводу того, что на переговорах присутствовали старший и младший сыновья Лукашенко. "В целом по поводу этой темы сейчас есть определенные комментарии. Но мы об этом также рассказывали не раз. Это еще один очень важный момент для стран залива, у них это действительно знак особого уважения, особого внимания и особого отношения к развитию двустороннего взаимодействия, когда закрепленное лицо за взаимодействием между странами, за сотрудничеством - это представители семьи. Вот в данном случае старший сын Президента Беларуси, - пояснила Наталья Эйсмонт. - Как Президент говорил, его старший сын сейчас темой спорта занимается, очень много задач у Национального олимпийского комитета. Это для него такая очень серьезная дополнительная нагрузка и очень серьезная ответственность. Но в данных странах так принято. И это действительно очень помогает. Это такое дополнительное внимание, дополнительный контроль. Это дает очень серьезный толчок для развития двусторонних отношений. Вот поэтому на встрече присутствовали сыновья".

Говоря о проектах, которые реализует Беларусь, Наталья Эйсмонт отметила: "Темы были озвучены. Основной локомотив - это сельское хозяйство и деревообработка, но пока, потому что сфера интересов гораздо шире".

Кстати, вернувшись в Оман, по основным моментам пройдутся с главой инвестагентства, который курирует работу с Минском.

"Мы с вами определили стратегию нашего сотрудничества. Ворота открыты. Нам надо, как мы договорились с вами, углубляться. В этих проектах, если мы будем производить продукцию сельского хозяйства для вашего региона, прежде всего надо расширять объемы производства и работать напрямую. Мы готовы, чтобы вы в Беларуси напрямую работали с нашими сельхозпредприятиями, заводами", - сказал Александр Лукашенко.

Источником средств под общие проекты будет белорусско-оманский инвестиционный фонд. Оманцы намерены взяться за строительство в Беларуси целлюлозно-картонного комбината. На берегу же залива организуют логистический хаб для поставок белорусских товаров в соседние страны и регионы.

Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси:

"Главное слово, которое мы слышим от Президента, это "темпы". Вот это сейчас самое главное. На этом делает акцент Президент. Ни в коем случае не тормозить. Ни в коем случае никаких бюрократических проволочек. Ничего не должно мешать. Темп, темп, темп. Сферы определены, проекты есть. Их будет еще больше. Но нужны темпы. Время сейчас таково, что не идти, а бежать нужно. Вот об этом Президент говорит в первую очередь".

Здание в Литве news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9bf32e3e-29aa-4cc7-99b4-3e1570c823ce/conversions/21f5fe19-d59e-4741-95b5-239a9b3ebb4d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9bf32e3e-29aa-4cc7-99b4-3e1570c823ce/conversions/21f5fe19-d59e-4741-95b5-239a9b3ebb4d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9bf32e3e-29aa-4cc7-99b4-3e1570c823ce/conversions/21f5fe19-d59e-4741-95b5-239a9b3ebb4d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9bf32e3e-29aa-4cc7-99b4-3e1570c823ce/conversions/21f5fe19-d59e-4741-95b5-239a9b3ebb4d-xl-___webp_1920.webp 1920w

Даже расстояние в тысячи километров не стало помехой для мгновенной реакции на инцидент с литовским дроном.

Поручения всем структурам безопасности последовали от Президента тут же. Кажется, Литва решила не останавливаться и позориться до конца.

министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cc68bbd7-3cc1-4343-982d-52f523765cd5/conversions/10b98d36-d1da-4aa9-b4c0-969955b15298-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cc68bbd7-3cc1-4343-982d-52f523765cd5/conversions/10b98d36-d1da-4aa9-b4c0-969955b15298-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cc68bbd7-3cc1-4343-982d-52f523765cd5/conversions/10b98d36-d1da-4aa9-b4c0-969955b15298-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cc68bbd7-3cc1-4343-982d-52f523765cd5/conversions/10b98d36-d1da-4aa9-b4c0-969955b15298-xl-___webp_1920.webp 1920w

Отвечая на вопрос, зачем Литва играет с дронами, министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков сказал, что у них есть хороший учитель - Польша. "Поиграть провокациями на границе для того, чтобы потом в Европе трясти какими-то призывами - просить денег. Уже появилась информация, что в Евросоюзе рассматривают каких-то 6 с чем-то миллиардов для того, чтобы помочь Литве бороться с якобы гибридной агрессией Беларуси и России. Вот для этого все и делается. И понятно, что эти деньги не уйдут ни на инфраструктурные проекты, ни на социальные проекты людям. Это все ухнется в бесполезные бетонные заборы, в бесполезное вооружение, которым даже не умеют пользоваться военнослужащие этих армий на границе. И это абсолютно не скомпенсирует народам этих приграничных с нами стран тех убытков, которые они сегодня получают в связи с тем, что ограничено сотрудничество с Беларусью, с Россией, перерезаны возможности для более широкой логистики, для транспортных каких-то перевозок, для сотрудничества в целом, для перевалки наших грузов".

Важный протокольный момент белорусско-алжирских переговоров: Лукашенко привез коллеге в подарок копию знаменитого Слуцкого пояса, саблю с белорусской символикой и чайный сундучок с душистым медом и вареньем. А еще - сладости.

Холодный клинок с собой из Алжира увез и Александр Лукашенко. А еще бурнус - накидка из верблюжьей шерсти. Она считается символом благородства и достоинства. И традиционные средиземноморские угощения.

Тенью за президентами на этих переговорах будут следовать переводчики. Для арабиста это настоящий вызов и долгая подготовка - в каждой стране язык звучит по-особенному. Нужно как говориться "настроить ухо".

Евгения Лысенко, переводчик news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/78a6a3ea-e087-47c0-91c4-b31a87f5b5dd/conversions/0af16ad8-6bed-4501-8c17-1285b60cae15-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/78a6a3ea-e087-47c0-91c4-b31a87f5b5dd/conversions/0af16ad8-6bed-4501-8c17-1285b60cae15-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/78a6a3ea-e087-47c0-91c4-b31a87f5b5dd/conversions/0af16ad8-6bed-4501-8c17-1285b60cae15-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/78a6a3ea-e087-47c0-91c4-b31a87f5b5dd/conversions/0af16ad8-6bed-4501-8c17-1285b60cae15-xl-___webp_1920.webp 1920w

Евгения Лысенко, переводчик:

"Всегда самое трудное - это собранность, всегда необходимо быть сконцентрированным".

Не перебивать, слышать главное, донести смысл - это была работа со звездочкой…

Евгения Лысенко, переводчик:

"На самом деле наш Президент всегда очень четко формулирует свои мысли, и лично для меня это одни из самых конкретных переговоров, которые наиболее комфортно переводить, потому что все очень структурировано. Сразу понятен материал излагаемый, то есть формулировки очень ясны и конкретны, так что, в принципе, все довольно-таки понятно".

Белорусский Президент в речи использует метафоры, сложно ли понятно переводить это, поинтересовались у переводчицы. "Однажды мы были в Омане, и Президент наш рассказывал о том, что когда белорусы достигают каких-то договоренностей, они всегда их выполняют. При этом он говорил, что мы держим свое слово, и мы не выделываемся. Вот слово "не выделываемся" на арабский язык перевести можно, и оно довольно-таки понятно было местным, что имелось в виду, но все равно какую-то долю секунды необходимо было подумать над тем, как это нужно перевести. Чтобы это было и официально, и при этом было понятно местным, и в то же время сохранить этот неформальный контекст".

Именно с этой стратегией Беларусь идет на континент - без "выкрутасов" и диктата готова работать с пользой для себя и партнеров, завоевать свои ниши на дальней дуге.

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:

"У нас на прицеле многие страны в Африке, но я, как всегда, буду краток. Пока вопросы в стадии обсуждения и согласования, я об этом помолчу. Но поверьте, Президента ждут много где".

На этой неделе - после затишья - активизировалась российско-американские переговоры.

В преддверии в Кыргызстане Лукашенко говорил о поддержке усилий России в реагировании на предложение США по мирному плану. Мяч на украинской стороне, а Европе надо отказаться от конфронтации.

Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков отметил, что если США будут и дальше твердо заявлять о своей позиции, о не поддержке милитаристских устремлений Украины и принуждении их к миру, то это очень серьезный фактор, который вынуждены будут учитывать и европейцы, и Украина. "Но все, в принципе, в руках только украинского высшего руководства. Народ Украины хочет мира", - уверен он.

Глава белорусского внешнеполитического ведомства упомянул коррупционные скандалы в Украине и напомнил, что говорил Президент: "Когда такие огромные миллиардные суммы тратятся непонятно куда и прилипают к отдельным политикам по 100 млн с лишним, это говорит, что вообще здесь какое-то сращивание олигархических коррупционных систем Европейского союза и Украины, которые эти деньги фактически отбирают у европейских налогоплательщиков, у тех людей, которые сегодня ощутили ухудшение жизни", - сказал Максим Рыженков.

Александр Лукашенко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6666a549-114f-4e78-8e59-6051d7f04e0c/conversions/e2789cce-e63c-48d8-ae2c-58720008afce-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6666a549-114f-4e78-8e59-6051d7f04e0c/conversions/e2789cce-e63c-48d8-ae2c-58720008afce-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6666a549-114f-4e78-8e59-6051d7f04e0c/conversions/e2789cce-e63c-48d8-ae2c-58720008afce-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6666a549-114f-4e78-8e59-6051d7f04e0c/conversions/e2789cce-e63c-48d8-ae2c-58720008afce-xl-___webp_1920.webp 1920w

Еще одна алжирская традиция - провожают высокого гостя даже громче, чем встречают.