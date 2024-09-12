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Громкие заявления, сигналы из Минска, старт инфоканала - подробности в рубрике "Время Первого"

В День народного единства Александр Лукашенко сделал ряд резонансных заявлений, в том числе о возможной эскалации в регионе из-за провокаций с беспилотниками с подачи Запада. Это был превентивный шаг.

Сигнал из Минска дает понять: Президент сделает все, чтобы не допустить обострения и не дать втянуть Беларусь в горячую войну. Воевать будем только на информационном поле.

 17 сентября старт инфоканала в Беларуси был ярким.

Что еще запомнилось? Новые подробности важных событий, произошедших на неделе с 16 по 22 сентября, а также мероприятий, запланированных в президентском графике, - в рубрике "Время Первого" программы "Главный эфир" в воскресенье, 22 сентября.

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