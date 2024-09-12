Громкие заявления, сигналы из Минска, старт инфоканала - подробности в рубрике "Время Первого"

В День народного единства Александр Лукашенко сделал ряд резонансных заявлений, в том числе о возможной эскалации в регионе из-за провокаций с беспилотниками с подачи Запада. Это был превентивный шаг.



Сигнал из Минска дает понять: Президент сделает все, чтобы не допустить обострения и не дать втянуть Беларусь в горячую войну. Воевать будем только на информационном поле.



