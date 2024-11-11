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Из спецфонда Президента Беларуси выделено более 90 тыс. рублей на поддержку талантливой молодежи

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Более 90 тыс. белорусских рублей направлено из специального фонда Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи на выплату 23 специальных премий и 2 гранд-премий. Соответствующее решение совета спецфонда утверждено распоряжением, которое подписал глава государства Александр Лукашенко. Об этом сообщает БЕЛТА.

Поощрениями фонда отмечены коллектив "Лаборатория эстрадного танца БГУКИ" и 24 представителя талантливой молодежи - победители международных и республиканских конкурсов и фестивалей в области музыкального, хореографического и иных видов искусств.

Распоряжение является свидетельством внимания государства к созданию условий для развития и обучения талантливой молодежи, стимулирования ее творческой активности и профессионального роста.

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