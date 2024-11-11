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Из спецфонда Президента Беларуси выделено более 90 тыс. рублей на поддержку талантливой молодежи
Более 90 тыс. белорусских рублей направлено из специального фонда Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи на выплату 23 специальных премий и 2 гранд-премий. Соответствующее решение совета спецфонда утверждено распоряжением, которое подписал глава государства Александр Лукашенко. Об этом сообщает БЕЛТА.
Поощрениями фонда отмечены коллектив "Лаборатория эстрадного танца БГУКИ" и 24 представителя талантливой молодежи - победители международных и республиканских конкурсов и фестивалей в области музыкального, хореографического и иных видов искусств.
Распоряжение является свидетельством внимания государства к созданию условий для развития и обучения талантливой молодежи, стимулирования ее творческой активности и профессионального роста.
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