Кадровый день у Президента: новый вице-премьер, 2 министра, директор "Атланта", местная вертикаль

Новый вице-премьер, сразу 2 министра, директор минского "Атланта", перестановки на местах. Кадровые решения Президента 9 апреля затронули в большей мере правительство и регионы. В разговоре с руководителями Александр Лукашенко поручил больше внимания уделить дорожному строительству, продвижению на рынках, а также активной работе на информационном поле. Несмотря на то что были назначены управленцы в разных сферах, глобальное требование главы государства - а это результат и инициативность - актуальны для всех.

У кадровых дней особый вайб. Новая запись в трудовой книжке - это ведь не просто этап карьеры для управленца, а зачастую новый этап для разных отраслей и предприятий. И это всегда так, если назначает Президент.

Президент назначил Александра Терехова вице-премьером по вопросам строительства, транспорта и ЖКХ

Среди тех, кто заходил 9 апреля в кабинет Александра Лукашенко, немало медийных лиц. Но публичность точно не главный критерий при кадровых головоломках. Опыт, компетенции, профессиональная репутация значат куда больше для Президента. Так, в правительство возвращается Александр Терехов на позицию вице-премьера, который отвечает за вопросы жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и строительства. Гендиректор Минскстроя, а прежде и министр ЖКХ он сменит на этом посту Анатолия Сивака.

Президент: Очень важный вопрос для нас - это дороги

Президент отметил, что на данный пост вице-премьера был ряд предложений. "Я согласился на твою кандидатуру только потому, что ты практически многое попробовал и в общем-то неплохое предприятие", - поделился глава государства.

"Но хочу сказать, что тебе будет несладко", - заметил Президент, говоря о наличии большого количества важных задач. Одна из них - дорожное строительство. Александр Лукашенко поручил правительству воспользоваться моментом и уделить больше внимания этому направлению. "У нас сегодня и нефть подешевле немножко, чем у других. Всплеск этот был в связи с дурью на Ближнем Востоке. Но, я думаю, стабилизируемся. Притом мы же еще с Россией торгуем нефтью со скидкой определенной, а дороги - это битум прежде всего, битум - это нефть. Все остальное добро у нас есть. И коль нефть дешевле, надо использовать этот момент и поправить наши дороги. Программа определена. Надо от агрогородка до районного центра иметь крепкую, устойчивую дорогу. И желательно в железобетоне. Где только возможно, нужны бетонные дороги", - заявил белорусский лидер.

"Где невозможно (сделать дорогу с бетонным покрытием - прим. ред.), я говорю, что у нас есть момент. Вот этот год, может, полтора, когда у нас цены будут пониже, чем на мировых рынках по нефти. Значит, надо использовать и битум для строительства этих дорог", - добавил Президент.

"Очень важный вопрос для нас - это дороги. Мы транзитная страна. И почти у каждого по одному, а то два автомобиля в семье. Да и не только личный транспорт", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент: Мы много будем строить жилья

Президент также высказался на тему жилищного строительства. "Много будем строить жилья. Если мы сокращаемся в Минске, это не значит, что мы не будем в спутниках (городах-спутниках - прим. ред.) строить жилье, не будем строить особенно арендное жилье, начиная от сельского хозяйства и заканчивая промышленностью, да и везде", - заявил глава государства.

Курировать придется важнейшие сферы экономики - практический опыт здесь, как говорится, только в помощь.

Александр Терехов, заместитель премьер-министра Беларуси:

"Глава государства поручил усилить вопросы контроля за увеличением строительства объема жилья, за улучшением качества этого жилья, за созданием городской инфраструктуры. В сфере жилищно-коммунального хозяйства это, безусловно, вопросы ремонта, капитального ремонта. Это то, что нужно людям. Это создание благоприятной среды во дворах, в дворовых территориях, парки, скверы. Это то, собственно говоря, чем сегодня страна живет. Апрель месяц - в преддверии субботника, наведение порядка на земле".

Новый гендиректор в ЗАО "Атлант"

Новый гендиректор на минском "Атланте". Андрей Дикун переходит с предприятия "Термопласт". Последние 2 года на заводе холодильников все сложно, пояснит глава президентской Администрации. Вроде товар выпускают востребованный, но продажи на российском рынке были чересчур плотно завязаны на посредниках, которые стали поджимать. Неслучайно прозвучит, как важны свои "живые инструменты" продаж, свой торговый дом. Ситуацию с помощью нового топ-менеджера и под присмотром правительства и города рассчитывают выправить уже до конца года.

Президент: Надо заниматься продажами продукции

Обращаясь к новому руководителю предприятия, глава государства высказал уверенность в том, что рынок для продукции "Атланта" действительно есть, но нужно основательно заниматься продажами. "Выйдя за забор, вы продукцию не продадите. Надо работать на рынках. В России продукция "Атланта" пользуется и будет пользоваться хорошим спросом, - сказал он. - Вообще россияне к нашей продукции хорошо относятся. Даже если дороже, они покупают. Они знают, что это как свое".

Что касается высокой конкуренции на российском рынке, например, со стороны производителей аналогичной продукции из Китая, Александр Лукашенко обратил внимание, что имеет место попытка захвата рынка и ценовой демпинг, россияне в том числе это понимают. "Будут демпинговать на этом этапе. А потом цены взлетят неимоверно, когда монополистами останутся. Классика", - заметил он.

Одновременно Александр Лукашенко подчеркнул важность работы в направлении снижения себестоимости продукции "Атланта". "Себестоимость и еще раз себестоимость. Что мне тебя учить, Андрей, ты знаешь не хуже меня. Знаешь, как работать, - напутствовал глава государства. - Крупное предприятие. И все время на глазу у Президента. Поэтому, с одной стороны, я благодарен, что ты рискнул пойти на это предприятие и стабилизировать его. А с другой стороны, должен понимать, что спрос за это будет серьезнейший".

Глава государства пожелал новому руководителю "Атланта" успехов и пообещал поддержку. Вместе с тем он предупредил, чтобы предприятие в долгосрочной перспективе рассчитывало прежде всего на собственные силы. "Рассчитывать на то, что себестоимость, затраты вы поправите за счет налоговых каких-то льгот горисполкома, ну, может быть, на первом этапе. А дальше придется наоборот горисполкому помогать с бюджетом, чтобы мы могли и врачам, и учителям, и пенсии достойные людям платить. Это очень важно для нас", - сказал он.

Михаил Орда назначен послом Беларуси в Монголии

Одно из сегодняшних решений главы государства затронуло дипломатический корпус. Представлять интересы Беларуси в далекой Монголии будет Михаил Орда.

"У нас блестящие отношения с руководством Монголии. Президент там земной, хороший, толковый. Но с Монголией надо начинать работать", - отметил белорусский лидер.

Ротация в министерском пуле

Интересная ротация случилась в министерском пуле. Марат Марков после почти двухгодичной миссии в Мининформе возглавит Министерство культуры, что было не очень предсказуемо. Руководить информационным ведомством будет теперь Дмитрий Жук (его "СБ. Беларусь сегодня" пока без первого лица). Оба теперь уже министра - известные и ярые бойцы идеологического фронта. Настрой: так держать и впредь.

Президент: Идет война на идеологическом фронте

"Идет война. Пока на идеологическом фронте. Может быть, и слава богу. Будем пока воевать. Вы видите, что иногда недобросовестно с нами поступают, как YouTube там каналы (удалил - прим. ред.). Вы люди опытные и часто об этом сами говорите и не только. Известные наши передачи у Эйсмонта (речь о телепрограмме "Клуб редакторов", ведущим которой является руководитель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт - прим. ред.), я наблюдаю за рассуждениями вашими. Вы это прекрасно знаете - идет война. И должен сказать, это тема Администрации Президента, у нас не все хорошо здесь", - заявил глава государства.

Назначая Марата Маркова, который до настоящего времени возглавлял Министерство информации, министром культуры Беларуси, Александр Лукашенко напомнил известную фразу о том, что важнейшим из искусств является кино. "Не я это сказал, но абсолютно поддерживаю. То, что мы забросили кино, это никуда не годно", - подчеркнул белорусский лидер.

"Когда мне доложили о том, что Марат Сергеевич просит, чтобы его назначили министром культуры, я несколько удивился, но приветствовал это. Дай бог, чтобы подъем управления культурой у нас начался с тебя. Я буду только рад. Человек, выросший на моих глазах. Я буду только рад", - сказал Президент насчет кандидатуры на пост министра культуры.

Жук: Одна из задач - не допустить, чтобы информационная война стала горячей

Назначая Дмитрия Жука, который до настоящего времени занимал пост директора - главного редактора издательского дома "Беларусь сегодня", министром информации, Президент сказал: "Дмитрий Александрович, что мне тебе советовать? Ты уже готовый человек, идеологически грамотный, понимающий, что надо делать. Поэтому я абсолютно не против, что попробуете себя в этой должности. Хотя я с большим сожалением воспринимаю, когда практик такого рода, как вы, идет на управленческую работу. Потому что, ну, пропадет, думаю, человек".

"Я ж не на другую планету", - заметил на это Дмитрий Жук.

"Знаю, что ты не пропадешь", - выразил уверенность Александр Лукашенко, отметив имеющийся у нового министра опыт.

Глава государства отметил, что Марат Марков уже имеет опыт министерской работы. "С одного кресла министерского на более серьезное и ответственное, скажем так, пересаживается. Ответственное и серьезное, потому что у нас не получалось у предыдущих министров эффективно работать. Есть такое убеждение, что ты, Марат, с этим справишься. Да и другого выбора у нас нет", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Информационная война идет без правил, сражаться приходится на чужих территориях - медиаплощадках и социальных сетях. Сразу махать шашкой новый министр не намерен, несмотря на всю несправедливость и весь информационный абьюз западных платформ. Хотя идея запрета YouTube после удаления каналов ведущих белорусских СМИ витает в воздухе.

Дмитрий Жук, министр информации Беларуси:

"Любое решение, особенно такого плана, как запрет, оно должно быть четко продумано, продуманы его последствия, оно должно быть аргументированным. И самое важное, оно должно быть целесообразным и эффективным. Вот если мы продекларируем, но не сможем реализовать, лучше не декларировать. Что касается ситуации с платформами, которые используется гражданами Беларуси, здесь очень аккуратный вопрос. Вы знаете и позицию Президента, что он не сторонник запретов. Здесь нужно искать иные механизмы взаимоотношения с этими крупными игроками мирового медиапространства".

Марков рассказал о задачах Минкульта и принципах работы с творческими людьми

Для нового министра культуры не в новинку работать с людьми творческими и креативными, но кажется, наконец-то, придется с головой погрузиться в большой шоу-бизнес.

Марат Марков, министр культуры Беларуси:

"Я всегда придерживался одного принципа, принципа управления - никогда не мешать творческим людям работать. Вообще, на мой взгляд, для людей творческих, а сфера культуры - это как нельзя самая, наверное, творческая сфера, нужно создавать условия для того, чтобы люди реализовывались. Это первое, наверное, на что нужно обращать внимание. Т. е. ты должен помочь им реализоваться, потому что их успех - это будет успех сферы, это будет успех министра. Глава государства поставил некоторые точечные вопросы, которые действительно сегодня актуальны. Один из них - это сфера кинематографа. И как бы то ни было сегодня белорусским кино нужно заниматься. Нужно заниматься тесно, плотно, нужно искать талантов, в первую очередь среди сценаристов, режиссеров. У нас есть актеры талантливые, но без хорошего сценария и без хорошей режиссуры, понятно, что эффекта не будет. И я очень надеюсь, что в мою бытность министром, как сказал глава государства, у нас в этом плане подвижки будут".

Кадровые решения для Витебской области

Кадровые перестановки произошли в руководстве Витебской области. Чувствуется рука недавно назначенного губернатора. В регионе сразу 2 новых заместителя главы облисполкома. Один из них - ответственный за социалку Алексей Гуйда - возвращается на малую родину из столицы.

Назначены руководители райисполкомов

Говоря про нового зампредседателя Витебского облисполкома Алексея Гуйду, Президент заметил, что тот в связи со сменой работы переедет из Минска в Витебск. В течение многих лет он работал начальником главного управления кадровой политики Администрации Президента, и теперь, как объяснил он сам, пришло время "походить по земле", получить новый опыт работы. К тому же он родом из Шарковщинского района, регион ему близок.

"Молодец, правильно ты рассуждаешь. Пока молодой, надо пройти то, что надо", - сказал Александр Лукашенко. Он также позитивно оценил наличие у Алексея Гуйды большого опыта административной, управленческой работы.

В продолжение темы Президент упомянул про нынешнего премьер-министра Александра Турчина и опыт, полученный им во время работы председателем Минского облисполкома. "Губернатором был, вернулся - другой человек. Он понимает людей, ему не надо рассказывать, убеждать в чем-то", - отметил глава государства.

Решения затронули и местную вертикаль. Новые руководители в Оршанском, Глубокском, Вороновском и Браславском районах. Разговор с управленцами будет максимально подробный. Александра Лукашенко будет интересовать и мотивация, и положение дел на предприятиях, и понимание новыми руководителями проблем и специфики местности. И если в небезызвестном на всю страну Оршанском районе снова меняют руководителя (нужен промышленник), то это должна быть не кадровая чехарда, а продуманный шаг. Свой подход каждому району.

"Я уделяю большое внимание Шкловскому району, потому что там знаю каждый метр. И я знаю Оршанский район неплохо. Один и второй районы - они разные. Где-то сельскохозяйственный, как Шкловский, где-то промышленный, как Оршанский. Это то, что у нас в стране (в миниатюре - прим. ред.), - сказал Президент. - Вот образцы. Копируйте и действуйте".

Леонид Мойжик, председатель Оршанского райисполкома:

"Регион ожил. Не буду сейчас говорить о показателях, просто скажу, что возродили ряд предприятий. Сегодня они выглядят так, как немногие выглядят предприятия в столице. Некоторые соответствуют мировому уровню. Очень приятно, что сформированы коллективы. Настроен на решение любых задач".

Вне зависимости от того, чем силен район - селом или промышленностью - руководителям на местах придется заниматься всеми вопросами, погрузиться с головой в работу и проявить себя в новой должности.

Лукашенко: Нужно действовать!

Обращаясь к новым руководителям местной вертикали власти, Александр Лукашенко подчеркнул, что в последнее время государством уделялось большое внимание развитию сельскохозяйственной сферы, начиная от конкретных вопросов животноводства, строительства профилакториев для телят, экономики отдельных сельхозпредприятий и заканчивая более общими вопросами проведения весенних полевых работ.

"Вы знаете, что делать. Время непростое. Нужно действовать, - сказал Президент. - Не забывайте, что вы руководители. Вы президенты на этом клочке земли - районе. Действуйте. Не ждите, что вам кто-то придет и что-то сделает. Придут, помогут - спасибо. Но все будет зависеть от вас. Поэтому только вперед".