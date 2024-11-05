Фото: belta.by

Государство не пожалеет денег на ученых, если их деятельность будет давать результат. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 3 декабря на встрече с рабочей группой по анализу деятельности Национальной академии наук, пишет БЕЛТА.

Заслушав основного докладчика (председателя КГК, руководителя рабочей группы по анализу деятельности НАН Василия Герасимова), глава государства поинтересовался мнением остальных участников совещания. Первым решил высказаться заместитель председателя Всебелорусского народного собрания, член рабочей группы Александр Косинец.

Прежде всего он обратил внимание, что в стране фактически не просчитывают наукоемкость ВВП. То есть суммы, которые выделяются из республиканского бюджета на научную деятельность, каждый год разные и причем разительно отличаются друг друга. "Такие колебания не должны быть. У нас должен быть четко спланированный, спрогнозированный финансовый инструмент сопровождения науки", - убежден Александр Косинец.

Особое внимание, по его словам, необходимо уделить мотивации научных кадров. Александр Косинец считает, что заработная плата профессорско-преподавательского состава должна быть не ниже, чем у шахтеров. "Они должны думать только про науку", - подчеркнул зампредседателя ВНС.

Фото: belta.by

Кроме того, добавил он, нужны новые критерии избрания действительных членов и членов-корреспондентов НАН. Нынешние критерии, считает Александр Косинец, заниженные и просто позволяют заполнить вакантные места. Также важно завершить модернизацию научных предприятий, чтобы довести проекты до логического завершения, и наладить более тесную работу между министерствами и Национальной академией наук.

"Давайте без агитаций. Говорить о том, что членкорам и шахтерам надо зарплата равная, - это из области популизма. Вы не назвали ни один источник. Заберем у шахтеров деньги и отдадим ученым? Хотелось бы, чтобы были предложения, где взять. Вот это будет важно", - обратил внимание Александр Лукашенко.

Александр Косинец считает, что ученые не смогут охватить все направления деятельности: попросту не хватает кадров и компетенций. А значит, Национальная академия наук должна сосредоточиться на экспертной деятельности и стать своеобразным советником, когда, например, на те или иные предприятия закупаются зарубежные технологии. "Например, та же атомная энергетика, биоиндустрия или же нефтехимический комплекс. Чтобы не допустить в последующем ошибок, требуется серьезный экспертный подход. И в будущем мы не можем терять значительные ресурсы. Этих денег хватит на 100 лет, чтобы заплатить заработную плату профессорско-преподавательскому составу", - заявил член рабочей группы.

"Каких?" - уточнил Президент.

"Которые сэкономим на правильном подборе мощностей, оборудования, не допуская ошибок при закупке определенных установок, которые в последующем не могут переработать заданное количество", - пояснил Александр Косинец.

"Я хочу услышать точку зрения членов рабочей группы. Потом мы определимся, как действовать, чтобы выйти на собрание тех самых академиков, членов-корреспондентов, специалистов отраслевой, вузовской науки, - отметил глава государства. - Может быть, у нас действительно доктора и академики, кандидаты зарабатывают не ту заработную плату, надо им увеличить ее в пять раз (не знаем только, где деньги найти). Мы исходили из того, что должен быть результат. И за результат ни в коем случае нельзя жалеть денег".

Александр Лукашенко привел в пример разработку беспилотников. По его мнению, этому направлению ученые уделяют мало внимания, а ведь это вооружение сегодня как никогда актуально. "Но я это отношу не столько к ученым и Академии наук, сколько к правительству. Не работает правительство", - заявил Президент.

"Дело не в зарплатах. У нас что, все на окладах будут сидеть? По 8-10 тысяч мы будем докторам и кандидатам платить, и все хорошо? А за что платить? И потом. Вы что не понимаете, как у нас защищают докторские и кандидатские? При том жестком контроле, который сегодня осуществляется со стороны Президента. И потом вы говорите: надо платить, как шахтеру. Но шахтер накопал и на-гора поднял - можно посчитать. А здесь, если сейчас платить по вашему раскладу, ни доктора, ни кандидаты ничего не будут делать наполовину, - убежден глава государства. - Я не против того, чтобы люди получали, но деньги должны быть заработанными".