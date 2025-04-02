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Хоккейная команда Президента выиграла первый матч финальной серии РХЛ
Хоккейная команда Президента Беларуси одержала победу в первом поединке финальной серии Республиканской хоккейной лиги (РХЛ), пишет БЕЛТА.
Сегодня на льду "Олимпик-Арены" в Минске дружина главы государства обыграла хоккеистов Минской области со счетом 5:1 (3:0, 2:0, 0:1).
Стартовая встреча решающей серии до двух побед началась с натиска лидеров регулярного сезона и уже в первой атаке отличился лучший бомбардир турнира Андрей Костицын, одним из ассистентов которого был Александр Лукашенко. Фавориты продолжали атаковать и к первому перерыву Ярослав Чуприс забросил еще две шайбы, при третьем взятии ворот ассистировали Александр Лукашенко и Алексей Баранов. Во втором периоде действующие чемпионы не собирались сбавлять обороты и сначала Максим Парфеевец, а вслед за ним Андрей Костицын увеличили преимущество до пяти шайб. Заключительная двадцатиминутка прошла в равной борьбе и только за 8 секунд до финальной сирены Александр Кудрявцев сумел размочить сухой счет - 5:1.
Лучшими игроками сегодняшней встречи признаны голкипер победителей Степан Горячевских и нападающий команды столичной области Павел Печур. Призы им вручила прославленная биатлонистка Елена Зубрилова.
По давней традиции, в перерывах хоккейного матча в "Олимпик-Арене" многочисленные болельщики увидели выступления белорусских исполнителей, приняли участие в конкурсах на ледовой площадке, а после завершения игры стали обладателями мягких игрушек и сладких подарков от президентской команды.
Второй матч финальной серии состоится 5 апреля. В этот же день в поединке за третье место встретятся команды Гродненской и Могилевской областей.
На первом этапе дружина главы государства победила в Минске хоккеистов Гродненской области (10:3), потом выиграла в Жлобине у команды Гомельской области (5:2), затем снова в Минске переиграла соперников из Брестской области (8:2), Витебской области (10:4), Минской области (3:2) и Могилевской области (8:7). В полуфинале были обыграны хоккеисты могилевского региона (9:3).
Бомбардирскую гонку РХЛ возглавляет Андрей Костицын, у которого 20 баллов - 9 шайб и 11 результативных передач.
В финальной серии прошлого любительского турнира ледовая дружина Президента также встречалась с командой Минской области и дважды победила - 5:2 и 10:8, в 15-й раз став победительницей этих соревнований. По одному титулу у команд Гомельской и Минской областей.
Организаторы хоккейного любительского турнира - Президентский спортивный клуб, Министерство спорта и туризма и Минский городской исполнительный комитет.