Кубраков о ситуации на границе с Литвой: Прицепы были просто брошены водителями на проезжей части

Министр внутренних дел Иван Кубраков проинформировал главу государства о ситуации в приграничье, где из-за закрытия Литвой пунктов пропуска скопилось более тысячи грузовых авто, в том числе брошенных вдоль проезжей части. А также о выполнении ранее данных поручений по перемещению автомобилей на охраняемые стоянки.

Министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e4a84e71-f178-48b0-b342-a0e18bd69142/conversions/1c99f7f7-9e6e-4233-86cf-b812a87a710e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e4a84e71-f178-48b0-b342-a0e18bd69142/conversions/1c99f7f7-9e6e-4233-86cf-b812a87a710e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e4a84e71-f178-48b0-b342-a0e18bd69142/conversions/1c99f7f7-9e6e-4233-86cf-b812a87a710e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e4a84e71-f178-48b0-b342-a0e18bd69142/conversions/1c99f7f7-9e6e-4233-86cf-b812a87a710e-xl-___webp_1920.webp 1920w Министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков

Он обратил внимание, что все транспортные средства, которые находились в приграничье, хаотично располагались на проезжей части, на обочине. "Очень много прицепов и полуприцепов были просто брошены водителями на проезжей части, что создавало угрозу для движения транспортных средств и предпосылки для совершения ДТП. Все эти прицепы и полуприцепы не освещались, никак не были обозначены, и, естественно, это могло быть проблемой и способствовать совершению ДТП", - пояснил глава МВД.