Кубраков о ситуации на границе с Литвой: Прицепы были просто брошены водителями на проезжей части
Министр внутренних дел Иван Кубраков проинформировал главу государства о ситуации в приграничье, где из-за закрытия Литвой пунктов пропуска скопилось более тысячи грузовых авто, в том числе брошенных вдоль проезжей части. А также о выполнении ранее данных поручений по перемещению автомобилей на охраняемые стоянки.
Он обратил внимание, что все транспортные средства, которые находились в приграничье, хаотично располагались на проезжей части, на обочине. "Очень много прицепов и полуприцепов были просто брошены водителями на проезжей части, что создавало угрозу для движения транспортных средств и предпосылки для совершения ДТП. Все эти прицепы и полуприцепы не освещались, никак не были обозначены, и, естественно, это могло быть проблемой и способствовать совершению ДТП", - пояснил глава МВД.
В настоящее время, по его данным, еще остается 26 таких прицепов и полуприцепов, бесхозно стоящих на проезжей части без водителей. "Мы принимаем меры для установления собственников данных прицепов. Однако, несмотря на то, что идет информация в СМИ, никто не явился и не эвакуировал их. В настоящее время мной дана команда, и все данные прицепы будут отбуксированы на охраняемые стоянки", - подчеркнул Иван Кубраков.