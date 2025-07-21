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Лидер Беларуси предложил Самарской области создавать совместные предприятия
Президент Беларуси Александр Лукашенко инициирует создание совместных предприятий с Самарской области России. Об этом он говорил на встрече с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым, сообщает БЕЛТА.
"Будем готовы всегда содействовать реализации наших договоренностей. Если мы о чем-то договоримся, мы обязательно договоренности выполним", - заверил белорусский лидер.
За последнее время максимального уровня товарооборот Беларуси с Самарской областью достиг в 2023 году - более 3,2 млрд долларов. Для сравнения, в 2020-2021 годах он составлял около 700 млн долларов. По итогам 2024 года стороны наторговали на 2,8 млрд, а в январе-мае 2025 года - почти на 1 млрд долларов.
Поставки техники осуществляются преимущественно через дилерскую сеть белорусских предприятий. В целом у Беларуси в регионе есть достаточно развитая товаропроводящая сеть. Например, фирменная торговля концерна "Беллегпром" представлена восьмью магазинами, а мебель компании "Пинскдрев" реализуется через 8 магазинов. Кроме того, в Самарской области под брендом "Белорусские продукты" работают более полутора десятка магазинов.