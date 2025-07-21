Лидер Беларуси предложил Самарской области создавать совместные предприятия

Президент Беларуси Александр Лукашенко инициирует создание совместных предприятий с Самарской области России. Об этом он говорил на встрече с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым, сообщает БЕЛТА.

"Будем готовы всегда содействовать реализации наших договоренностей. Если мы о чем-то договоримся, мы обязательно договоренности выполним", - заверил белорусский лидер.

За последнее время максимального уровня товарооборот Беларуси с Самарской областью достиг в 2023 году - более 3,2 млрд долларов. Для сравнения, в 2020-2021 годах он составлял около 700 млн долларов. По итогам 2024 года стороны наторговали на 2,8 млрд, а в январе-мае 2025 года - почти на 1 млрд долларов.