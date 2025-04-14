Лукашенко акцентировал внимание на приведение в порядок Минска в Год благоустройства

Глава государства во время разговора сделал особый акцент на приведении в порядок Минска в Год благоустройства. "Как будет в Минске, так будет по всей стране. Владимир Евгеньевич, это не значит, что мы где-то подмести улицы должны или деревца высадить. Надо прежде всего, чтобы за каждый квадратный метр в Минске отвечали конкретные люди, предприятия и организации", - поставил задачу Президент.