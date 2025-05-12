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Лукашенко: Беларусь готова создавать совместные производства техники во Вьетнаме
Лукашенко: Беларусь готова создавать совместные производства техники во Вьетнамеnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2b831005-fe66-4d39-97d2-040f0067c243/conversions/e21c4bb8-3d01-4a1c-a2f4-5b3b24a41018-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2b831005-fe66-4d39-97d2-040f0067c243/conversions/e21c4bb8-3d01-4a1c-a2f4-5b3b24a41018-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2b831005-fe66-4d39-97d2-040f0067c243/conversions/e21c4bb8-3d01-4a1c-a2f4-5b3b24a41018-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2b831005-fe66-4d39-97d2-040f0067c243/conversions/e21c4bb8-3d01-4a1c-a2f4-5b3b24a41018-xl-___webp_1920.webp 1920w
Беларусь готова создавать совместные производства техники во Вьетнаме. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на переговорах в узком составе с Генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Ламом, сообщает БЕЛТА.
"Мы готовы с вами создавать совместные производства той техники, в которой заинтересован Вьетнам", - сказал глава государства.