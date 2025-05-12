Лукашенко: Беларусь готова создавать совместные производства техники во Вьетнаме

Беларусь готова создавать совместные производства техники во Вьетнаме. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на переговорах в узком составе с Генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Ламом, сообщает БЕЛТА.