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Лукашенко: Беларусь готова создавать совместные производства техники во Вьетнаме

Лукашенко: Беларусь готова создавать совместные производства техники во Вьетнаме

Беларусь готова создавать совместные производства техники во Вьетнаме. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на переговорах в узком составе с Генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Ламом, сообщает БЕЛТА.

"Мы готовы с вами создавать совместные производства той техники, в которой заинтересован Вьетнам", - сказал глава государства.

ВьетнампереговорыПрезидент Беларуси