Лукашенко: Беларусь заинтересована в налаживании прочных связей с Ботсваной

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Ботсваны Мокгвитси Масиси с национальным праздником - Днем Независимости. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на в пресс-службу белорусского лидера.

Глава государства отметил, что Ботсвана сейчас является страной с высоким уровнем политической стабильности и социально-экономического развития, внешнеполитические подходы которой базируются на близких Беларуси принципах мирного сосуществования, взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела суверенных государств.

"Уверен, белорусско-ботсванские отношения имеют значительный потенциал для расширения политического диалога и торгово-экономического сотрудничества", - подчеркнул Президент. Беларусь, по словам Александра Лукашенко, заинтересована в налаживании прочных двусторонних связей в отраслях сельского хозяйства, продовольственной безопасности, промышленной кооперации, фармацевтики, нефтехимии и образования. Страна готова также предложить свой наработанный опыт для обучения ботсванских граждан по приоритетным для их экономики направлениям деятельности.

"Надеюсь, что укрепление совместными усилиями межгосударственного взаимодействия скоро даст существенные результаты", - отметил Президент.