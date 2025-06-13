Лукашенко - Чжану Цинвэю: Вы должны знать, что Беларусь готова сделать все для КНР

Президент Беларуси Александр Лукашенко и Президент КНР Си Цзиньпин договорились сделать все, чтобы никакие штормы и вьюги не нарушили единство между странами. Об этом белорусский лидер заявил во время встречи с заместителем председателя Постоянного комитета 14-го Всекитайского собрания народных представителей, председателем Комитета высокого уровня по сотрудничеству между законодательными органами Беларуси и Китая Чжан Цинвэем, информирует БЕЛТА .

"На встрече с Председателем Си Цзиньпином мы договорились, что сделаем все для того, чтобы никакие штормы и вьюги не могли нарушить наше единство. Чтобы мы и дальше, как все эти 30 лет, развивали наши отношения и углубляли. Вы должны знать, что мы готовы сделать все для Китайской Народной Республики, что в ее интересах на территории Беларуси, которая находится в центре Европы", - сказал глава белорусского государства, обращаясь к Чжан Цинвэю.