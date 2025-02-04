Лукашенко - доверенным лицам: Поддержка граждан требует от нас соответствующей отдачи

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Президент Беларуси Александр Лукашенко ориентирует своих доверенных лиц на прошедших выборах на продолжение активной общественной работы и реализацию ожидания и наказов людей, высказанных в предвыборный период. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с доверенными лицами на прошедших президентских выборах, сообщает БЕЛТА.

"Мы должны людям, как бы ни было сложно, ответить на их ожидания. Очень важно. Мы это можем сделать. Но нужна железная исполнительская дисциплина и так далее", - сказал глава государства.