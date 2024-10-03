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Лукашенко: Двери нашего дома всегда открыты для гостей из Германии и других стран
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народ Федеративной Республики Германия с национальным праздником - Днем германского единства, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
"Белорусы очень хорошо знают истинное значение этого понятия. Почти два десятилетия наш народ был разделен искусственными границами, что не способствовало нормальным отношениям, развитию страны и не давало никаких перспектив, - говорится в поздравлении. - Потом еще больший урон нанесла Вторая мировая война, которая забрала каждого третьего жителя. Эти ужасные факты не должны забывать ни белорусы, ни немцы".
Глава государства подчеркнул: "Нам очень часто приходится слышать, что нельзя внести коррективы в ход истории. Но мы являемся не просто свидетелями современных событий, а имеем влияние на них и можем изменить негативный сценарий развития".
Александр Лукашенко обратил внимание, что современное поколение белорусов и немцев имеет много общего и понимает друг друга куда лучше, чем сто лет назад. "Накоплен бесценный опыт контактов в самых разнообразных отраслях. Минск их бережно сохраняет несмотря ни на что. Двери нашего дома всегда открыты для гостей из Германии и других стран, для всех людей доброй воли, которые приходят к нам с чистым сердцем и желают добра, - отметил белорусский лидер. - Верю, очень скоро к ценности единства, которое так трудно нам далось, добавятся согласие и взаимопонимание. Добро пожаловать в Беларусь!"
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