Лукашенко: Двери нашего дома всегда открыты для гостей из Германии и других стран

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народ Федеративной Республики Германия с национальным праздником - Днем германского единства, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Белорусы очень хорошо знают истинное значение этого понятия. Почти два десятилетия наш народ был разделен искусственными границами, что не способствовало нормальным отношениям, развитию страны и не давало никаких перспектив, - говорится в поздравлении. - Потом еще больший урон нанесла Вторая мировая война, которая забрала каждого третьего жителя. Эти ужасные факты не должны забывать ни белорусы, ни немцы".

Глава государства подчеркнул: "Нам очень часто приходится слышать, что нельзя внести коррективы в ход истории. Но мы являемся не просто свидетелями современных событий, а имеем влияние на них и можем изменить негативный сценарий развития".