"Безумная афера" - Лукашенко о закрытии Литвой границы

"Конференцию ждали не только мы, участники. Но и наши оппоненты, которые внимательно сегодня наблюдают за Минском. Не все сегодня должны были добраться до Минска. Именно такую цель преследовали некоторые наши соседи, провернув эту безумную аферу с закрытием границы. И повод придумали абсурдный. Воздушные шары. Даже для такой мелкой страны, как Литва, это мелко", - сказал глава государства.