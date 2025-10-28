3.70 BYN
Якобы стихийные революции поколения Z Президент Беларуси назвал отдельным вызовом
В сфере безопасности по-прежнему остается колоссальное количество проблем, требующих обсуждения и поиска путей решения. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на III Минской международной конференции по евразийской безопасности, сообщает БЕЛТА.
"За последнее время удалось выйти на развязки (надеюсь, долгосрочные) по нескольким застарелым конфликтам: Азербайджан и Армения подписали мирное соглашение, остановилась двухлетняя война в Газе, - сказал Президент. - В остальных горячих точках проблесков надежды нет".
Александр Лукашенко напомнил о примере, который приводил на прошлой конференции, что в мире идут порядка 50 вооруженных конфликтов разной интенсивности. Это максимальное количество с момента окончания Второй мировой войны.
"Растут ожесточение, число жертв, беженцев, экономические потери. Отдельным вызовом становятся якобы стихийные революции поколения Z (Бангладеш, Непал, Мадагаскар)", - заявил белорусский лидер.