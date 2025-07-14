Лукашенко: Главный вопрос в Беларуси и России - справедливость

"Сейчас главный вопрос у нас и в России - справедливость. Люди хотят справедливости. Они далеки от нашей этой экономики. Это им и не надо. Но они хотят справедливости. Чтобы, придя в магазин, он не чувствовал себя как в музее - посмотрел на "экспонат" и ушел, потому что в кармане нет денег, - подчеркнул Президент Беларуси. - Я абсолютно убежден, что и Россия к этому придет. Наши народы славянские - Украина, Беларусь, Россия прежде всего - они несправедливости не потерпят. Хотим мы этого или нет, мы вынуждены будем эту справедливость создавать. Не обязательно таким путем. Каким-то другим".