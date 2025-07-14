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Лукашенко: Главный вопрос в Беларуси и России - справедливость
Главный вопрос в Беларуси и России - справедливость, которой хотят люди. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, рассуждая на тему ценообразования, пишет БЕЛТА.
Лукашенко рассказал, что в Беларуси принимаются меры, чтобы ценообразование было справедливым и устраивало всех по цепочке, включая производителей, переработчиков, торговлю и потребителей.
"Сейчас главный вопрос у нас и в России - справедливость. Люди хотят справедливости. Они далеки от нашей этой экономики. Это им и не надо. Но они хотят справедливости. Чтобы, придя в магазин, он не чувствовал себя как в музее - посмотрел на "экспонат" и ушел, потому что в кармане нет денег, - подчеркнул Президент Беларуси. - Я абсолютно убежден, что и Россия к этому придет. Наши народы славянские - Украина, Беларусь, Россия прежде всего - они несправедливости не потерпят. Хотим мы этого или нет, мы вынуждены будем эту справедливость создавать. Не обязательно таким путем. Каким-то другим".
"На этих принципах мы всегда работали. И вижу, что это приносит свои плоды и в Питере. Обещаю вам, при нашей договоренности, будем четко выполнять свои обязательства", - добавил Лукашенко.