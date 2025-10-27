Лукашенко и спецпосланник Папы Римского подтвердили необходимость диалога для мира

Необходимость диалога для мира и бесперспективность политики изоляции. Позиция Беларуси и Святого престола по этим темам совпадают. 27 октября об этом звучало во Дворце Независимости.

Александр Лукашенко провел встречу с Клаудио Гуджеротти, префектом Дикастерии по делам восточных церквей в Ватикане. Минск по традиции выстраивает взаимоуважительные отношения со Святым престолом.

Кардинал прибыл в нашу страну в качестве спецпосланника Папы Римского Льва XIV на главные торжества в честь столетия Пинской католической епархии. Накануне мероприятия прошли в кафедральном костеле Вознесения Пресвятой Девы Марии и в брестском костеле Воздвижения Святого Креста. В свое время Клаудио Гуджеротти на протяжении пяти лет был апостольским нунцием в нашей стране, т.е. послом Святого престола. И сейчас с особым чувством называет Беларусь второй родиной. Тепло началась и встреча во Дворце Независимости.

Президент - Гуджеротти: Мы вас приветствуем здесь в любое время

"Я ознакомлен в деталях с вашим визитом. Очень рад, что вы вспомнили Беларусь, вам понравилась Беларусь, понравились наши люди. Все, не только католики, православные, другие люди. И даже мусульмане очень хорошо восприняли ваш визит. Это говорит о том, что тот след ваш в Беларуси, извините за тавтологию, не бесследен, - сказал глава государства. - Поэтому я искренне рад встретиться с вами. Я помню все наши встречи, разговоры, переговоры, обязательства, которые мы выполняем, выполнили или что-то не выполнили - мы сегодня с вами откровенно по-дружески поговорим об этом. Я очень рад встретиться и обсудить все вопросы, которые, возможно, накопились в наших отношениях".

Александр Лукашенко поздравил Клаудио Гуджеротти с весьма успешной службой: "Тоже наблюдаю внимательно. Я очень рад за вас. И всегда считаю, что в вашем успехе есть маленькая частичка белорусской души. Поэтому мы вас приветствуем здесь. В любое время приезжайте. Я не знаю, какая виза ему нужна. Он у нас белорус фактически".

В свою очередь Клаудио Гуджеротти все же подтвердил, что получение визы требуется, ее получения приходится ждать приблизительно 15 дней.

"Нет, мы решим вопрос, чтобы вы приезжали в Беларусь в любое время без всяких 15 дней. Вы нам не чужой человек", - заверил белорусский лидер.

Представитель Ватикана назвал самоубийственной политику изоляции стран и народов

Такая встреча - возможность обсудить духовные и практические вопросы. Римско-католическая церковь в Беларуси - вторая конфессия по количеству верующих.

Подходы Минска и Святого престола по ключевым вопросам мировой повестки во многом схожи, что не раз подтверждалось и на личных встречах Александра Лукашенко с Папой Римским. Настрой на конструктивное развитие отношений не изменился и после интронизации нового понтифика.

Ватикан неоднократно выступал с осуждением санкционной политики Запада в отношении нашей страны, что, безусловно, ценит белорусская сторона.

Кардинал Гуджеротти: Президент Беларуси чувствует проблему безопасности в регионе

"Для нас неприемлема изоляция - изолировать народы, страны. Это политика, которая на самом деле приносит только вред. Это самоубийственная политика. Все народы доброй воли должны работать вместе, сотрудничать, чтобы завершить войну. Для нас очень фундаментальным является дать каждому народу, стране права. Каждый народ важен. Народы нужно поддерживать, чтобы они развивались, - прокомментировал Клаудио Гуджеротти, префект Дикастерии по делам восточных церквей в Ватикане. - Католическая церковь имеет хорошие отношения с православной, есть в том числе темы, по которым мы сотрудничаем. Мы ищем возможности, чтобы вместе каким-то образом решить проблемную, драматическую ситуацию в Украине, которую имеют православные. Делаем всевозможные шаги, чтобы не было политики разделения, а наоборот - сотрудничество, чтобы настали объединение и мир. Президент Беларуси чувствует проблему безопасности в регионе, но эта проблема сейчас существует для всех стран в мире. Мы думаем, что как раз для решения этих проблем с безопасностью надо стремиться к тому, что объединяет, и начать конкретные шаги. Никогда нет вечных врагов. И мы должны приложить все усилия, чтобы это время, когда есть вражда и конфликты, было сокращено и ушло".

Влияние санкций чаще всего ощущают на себе простые люди. Это не способствует ни диалогу, ни развитию, подчеркнул кардинал.