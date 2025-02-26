Лукашенко: "Мне жаль Зеленского. Я относился к нему как к своему сыну"

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью известному блогеру Марио Науфалу заявил, что относился к Владимиру Зеленскому как к собственному сыну, сообщает БЕЛТА.

Марио Науфал заметил, что ему в некотором смысле жаль Владимира Зеленского, поскольку тот оказался в сложной ситуации. По словам блогера, с одной стороны, Владимир Зеленский на фоне сегодняшних событий выглядит очень смелым человеком, однако с другой - он, будучи пешкой в чужой игре, совершил много промахов, которые и привели к войне.

"То, что вам жаль Зеленского, - мне его тоже жаль. Я к нему относился как к собственному сыну. У нас с ним были очень хорошие отношения. Я был в Украине, мы вели с Зеленским переговоры. Он неглупым мне показался человеком. Где-то он чего-то не знал (это были первые его шаги на этом посту), он у меня спрашивал: а это как, а как поступит этот человек, а как надо поступить? Такие были теплые, дружеские отношения. Но то, что он поддался, пошел на поводу у этих крайних националистических сил, это плохо", - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства предположил, что у Владимира Зеленского в самом начале его президентского пути не было на кого опереться, поэтому ему приходилось лавировать. "Тогда националисты в Украине имели большой вес, и он однозначно встал на сторону сильных. А этого делать не нужно было. И ряд ошибок совершил, потому что был неопытный. Когда ты неопытный, ты не торопись. Ты думай, прежде чем сделать какой-то шаг. Ты поговори, посоветуйся. Посоветоваться же было с кем. Но главное - это интерес твоих избирателей, интерес украинцев", - подчеркнул Президент.