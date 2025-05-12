Лукашенко: Мы готовы возобновить поставки наших образцов вооружений во Вьетнам

Беларусь готова возобновить поставки во Вьетнам продукции военно-промышленного комплекса. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на переговорах в узком составе с Генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Ламом, сообщает БЕЛТА.

"Откровенно можно говорить сегодня о том, что мы интенсивно сотрудничали с вами в области военно-промышленного комплекса, поставок наших образцов вооружений во Вьетнам. Если вам это будет интересно, мы готовы это возобновить", - сказал глава государства.