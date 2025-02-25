Лукашенко на встрече с Митрополитом Вениамином говорил о создании религиозных центров

"Хорошо, владыка, что мы с Вами встречаемся после нашего общего, как Вы говорите, "соборного" заседания представителей всех церквей (речь о встрече главы государства с представителями религиозных конфессий 10 февраля - Прим. ред.). Мне важно знать Ваше мнение в этом плане. Особенно в плане создания определенных центров наших религий. Я знаю, что наша православная церковь всегда ревностно ко всему параллельному относилась, но и они тоже ревностно относятся ко всему. Поэтому Ваше мнение для меня здесь очень важно", - сказал Александр Лукашенко.