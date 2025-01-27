Лукашенко: Наблюдать за выборами в Беларуси приехали все, кто захотел

Выборы в Беларуси состоялись. Они прошли спокойно - и это главное. Белорусы проявили максимальную активность и на досрочном голосовании, и в основной день.

Предварительную информацию о количестве голосов избирателей 27 января озвучил ЦИК. За Александра Лукашенко отданы 86,82 % голосов.

Также 27 января во Дворце Независимости глава государства провел несколько рабочих встреч с международными наблюдателями.

Выборы в Беларуси состоялись

Белорусы в очередной раз продемонстрировали, что мы сами определяем свое будущее и без подсказок извне решим, какой выбор сделать. Известные события послужили уроком, в противном случае выберут и решат за нас. А попытки и на этот раз были.

У нас еще досрочное голосование толком не началось, а ЕС уже выпустил резолюцию, где осудил и не признал наши выборы. Как сказал Александр Лукашенко, ему это признают, не признают на Западе "фиолетово". Главное - это решение белорусов и сама кампания без каких-либо потрясений.

За выборами в Беларуси наблюдали почти полтысячи международных наблюдателей из 52 стран мира и свыше 44 тыс. национальных. Все максимально открыто, приглашали всех посмотреть, как живем и голосуем.

Лукашенко провел рабочую встречу с главой миссии наблюдателей от СНГ

Миссия от СНГ во главе с Сергеем Лебедевым во время любой избирательной кампании всегда работает в Беларуси. Оценки, как и полагается, беспристрастные.

Сергей Лебедев, глава миссии наблюдателей от СНГ:

"Смотрели за выборами объективно, беспристрастно. И самое главное, я это подчёркиваю всегда, доброжелательно, как друзья белорусов. Мы приехали сюда не для того, чтобы искать какие-то жуки, недостатки, а потом на основе этого кричать о том, что выборы недемократичные, неоткрытые и так далее. Мы приехали как друзья. И вот таким доброжелательным взглядом друзей смотрели за выборами. Где надо помогали, обращали внимание на какие-то упущения и недостатки, но с большим удовлетворением хочу сказать, что таких упущений и недостатков были единицы какие-то. Они носили технический характер и, конечно, не могли повлиять на общие результаты выборов. Выборы прошли достойно, спокойно, организованно".

Александр Лукашенко поблагодарил за работу ЦИК и членов избиркомов. На них легла вся нагрузка.

Помимо напряженной работы в течение последней недели, проделана и огромная предварительная. Оппозиция, как обычно, попыталась оставить осадочек в публикации личных данных. Угрозы сотрудникам избирательных комиссий тоже были. Несмотря на такие внешние обстоятельства, это на работу не повлияло.

Ответ Лебедева на вмешательство Запада в дела стран СНГ

Сергей Лебедев по долгу службы в постоянных командировках. Раньше много работал в том числе в западных странах и прекрасно знает, как там все устроено. Негатив по отношению к странам СНГ - это их базовые "заводские настройки".

Сергей Лебедев, глава миссии наблюдателей от СНГ:

"Я и западникам в ходе встреч многочисленных, в том числе с западными наблюдателями, говорил, друзья, вот вы ищите недостатки какие-то, упущения. Мы видим эти недостатки отдельные там, но мы не пытаемся использовать увиденное для того, чтобы обвинять потом организаторов выборов, что эти выборы недемократичные, не открытые и так далее. Они не имеют никакого морального права давать оценки нашим выборам. Я много лет проработал на Западе и в Западной Германии, и в Соединенных Штатах Америки. Я своими глазами видел эту демократию. О чем речь? Нет у них никакого морального права нас учить".

Лукашенко провел рабочую встречу с генсеком ШОС

Александр Лукашенко сегодня также провел рабочую встречу с генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества. В прошлом году Беларусь стала полноправной страной - участницей этой влиятельной организации.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

"Нашу позицию в Шанхайской организации сотрудничества прекрасно Вы понимаете. Мы будем всячески работать на то, чтобы организация не только развивалась, но и укреплялась. Для нас это очень важно. Мы видим в ШОС организацию, которая в будущем точно будет серьезным таким центром притяжения, можно сказать, центром силы. И мы гордимся тем, что мы являемся полноправным членом этой организации".

Приглашение наблюдать за выборами в Беларуси генсек ШОС расценивает как знак доверия и максимальную открытость страны. Задача наблюдателей быть непредвзятыми и не мешать работе.

По заявлению главы ЦИК, на данный момент от граждан и наблюдателей не поступали жалобы о нарушениях избирательного законодательства во время голосования или при подсчете голосов.

Нурлан Ермекбаев, генеральный секретарь ШОС:

"Мы видим очень высокий уровень, во-первых, организации данных выборов, во-вторых, высокий уровень подготовки всех членов избирательных комиссий на избирательных участках, в-третьих, видим то, что простые люди, избиратели, с большим искренним энтузиазмом приходят и хотят участвовать в принятии решений о будущем своей страны. Все простые люди, с которыми мы общались, искренне вас любят, уважают и верят, что вы приведете страну к хорошим результатам".

В этой связи Александр Лукашенко заметил: "Это самое страшное, когда тебе все верят и тебе обязательно надо это реализовать. Я уже говорил, в моей жизни (да и, наверное, любого начальника, особенно Президента) это самая тяжелая ноша, которую он должен нести".

"Вы, наверное, заметили, что мы ведь не закрывались, мы приглашали всех, кто хочет приехать в Беларусь. И журналисты, и политические деятели, и депутаты парламентов других стран - многие воспользовались этим, кроме Бюро по демократическим институтам и правам человека - БДИПЧ ОБСЕ. Мы их пригласили, у них было 10 или сколько там дней для того, чтобы приехать и понаблюдать за этими выборами. Не приехали. Ну, не приехали, приехали те, кто хотел. Поэтому чего нас в этом упрекать", - заметил Президент.

Пресс-конференция Президента Беларуси для зарубежных и белорусских СМИ

Накануне Александр Лукашенко дал большую пресс-конференцию для белорусских и зарубежных СМИ прямо на избирательном участке. Аккредитацию получили более 150 журналистов. Общение шло более 4 часов. Темы: отношения с Западом и, в частности, ближайшими соседями, украинский конфликт и ориентиры нашей внешней политики. Слово дали всем желающим. Президент ответил на все вопросы в прямом эфире. Такая у нас демократия. Для сомневающихся только такой подход. Приезжайте, поговорим.