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Лукашенко о выборах: Стремились сделать все так демократично, чтобы и враг не прицепился к нам

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Фото: БЕЛТА

Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с генеральным секретарем СНГ, главой миссии наблюдателей от СНГ на выборах Президента Беларуси Сергеем Лебедевым, сообщает БЕЛТА.

"Спасибо, что вы с коллегами своими приехали, поработали. Для нас ваша оценка и заключение важны, поскольку вы всегда являетесь нашими искренними друзьями. И я хочу, чтобы вы честно сказали. Я слышал ваши заявления предварительные. Может, мы где-то что-то не так сделали, недоработали. На этих выборах мы стремились сделать все ну так демократично, чтобы даже самый последний враг не прицепился к нам. Мы старались очень", - заявил глава государства.

"Мы это видели", - сказал в ответ Сергей Лебедев.

Сергей Лебедеввыборы 2025Александр Лукашенко