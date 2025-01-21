Лукашенко о выборах: Стремились сделать все так демократично, чтобы и враг не прицепился к нам

"Спасибо, что вы с коллегами своими приехали, поработали. Для нас ваша оценка и заключение важны, поскольку вы всегда являетесь нашими искренними друзьями. И я хочу, чтобы вы честно сказали. Я слышал ваши заявления предварительные. Может, мы где-то что-то не так сделали, недоработали. На этих выборах мы стремились сделать все ну так демократично, чтобы даже самый последний враг не прицепился к нам. Мы старались очень", - заявил глава государства.