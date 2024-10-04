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Лукашенко: Надо строить жилье там, где есть работа человеку

Президент, Александр Лукашенко
Фото БЕЛТА

Александр Лукашенко пообещал усилить поддержку строительства жилья на селе, сообщает БЕЛТА.

"Мы усилим еще поддержку селу. По жилью мы усилим, - сказал глава государства. - Надо строить жилье там, где надо для производства, где есть работа человеку".

По словам Президента, необходимо строить для работников арендное жилье. Это наравне с достойной зарплатой призвано создать условия для привлечения специалистов.

Но такой подход не отменяет и возможности строительства личного жилья, если люди этого хотят. "Человек если будет строить - землю будем давать, участки. Мы будем поощрять", - сказал белорусский лидер.

Точно так следует действовать не только в отношении работников АПК, но и других отраслей, не стягивая все трудовые ресурсы в города в ущерб сельским территориям.

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