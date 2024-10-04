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Лукашенко: Надо строить жилье там, где есть работа человеку
Александр Лукашенко пообещал усилить поддержку строительства жилья на селе, сообщает БЕЛТА.
"Мы усилим еще поддержку селу. По жилью мы усилим, - сказал глава государства. - Надо строить жилье там, где надо для производства, где есть работа человеку".
По словам Президента, необходимо строить для работников арендное жилье. Это наравне с достойной зарплатой призвано создать условия для привлечения специалистов.
Но такой подход не отменяет и возможности строительства личного жилья, если люди этого хотят. "Человек если будет строить - землю будем давать, участки. Мы будем поощрять", - сказал белорусский лидер.
Точно так следует действовать не только в отношении работников АПК, но и других отраслей, не стягивая все трудовые ресурсы в города в ущерб сельским территориям.
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