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Лукашенко: Нам надо договориться с украинцами, надо остановить эту войну
Нужно прекращать конфликт в Украине и договариваться о мире. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече со студентами в БГУИР, сообщает БЕЛТА.
"Есть определенные границы, рамки. Нам надо договориться с украинцами, надо остановить эту войну. Слушайте, какая война была Вторая мировая и Великая Отечественная. Беларусь вообще уничтожили. И мы вроде уже, ваше поколение, даже мое, с немцами нормально разговаривали. То есть память человеческая, какая бы она ни была, все-таки отшлифовывает, зарубцовывает эти раны. Точно так и с украинцами. Только дальше не надо заходить здесь. И так уже наворотили выше крыши. Надо договариваться. Это моя твердая позиция", - заявил белорусский лидер.
"И мы с украинцами тоже, я открыто сказал, поддерживаем по определенным каналам контакты. С россиянами вы видите наши отношения. И мы стараемся на этих контактах, чтобы нормально было. Зеленский пока этого не слышит и слушать не хочет. Почему? Потому что американцы их толкают к этой войне", - подчеркнул Президент.
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