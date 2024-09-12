Лукашенко: Нам надо договориться с украинцами, надо остановить эту войну

"Есть определенные границы, рамки. Нам надо договориться с украинцами, надо остановить эту войну. Слушайте, какая война была Вторая мировая и Великая Отечественная. Беларусь вообще уничтожили. И мы вроде уже, ваше поколение, даже мое, с немцами нормально разговаривали. То есть память человеческая, какая бы она ни была, все-таки отшлифовывает, зарубцовывает эти раны. Точно так и с украинцами. Только дальше не надо заходить здесь. И так уже наворотили выше крыши. Надо договариваться. Это моя твердая позиция", - заявил белорусский лидер.