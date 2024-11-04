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Лукашенко направил поздравление коллективу ОАО "Гомельтранснефть Дружба"
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Александр Лукашенко поздравил Президента Венесуэлы Николаса Мадуро с днем рождения
Лукашенко направил поздравление коллективу ОАО "Гомельтранснефть Дружба"
Лукашенко на встрече со студентами: Моя главная обязанность - защитить страну
257 человек из 16 стран приобрели гражданство Беларуси по указу Александра Лукашенко
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В Молодечненском районе под колесами автомобиля погиб 9-летний мальчик
Появилось видео из почтового отделения в Дрибинском районе, где убили пенсионерку
В Красноярском крае из-за отравления в школе госпитализировали 37 человек
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