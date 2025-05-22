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Лукашенко назначил Владимира Караника председателем Президиума НАН Беларуси
Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Владимира Караника председателем Президиума Национальной академии наук Беларуси, пишет БЕЛТА.
До настоящего времени Владимир Караник занимал пост заместителя премьер-министра Беларуси.
"Владимир Степанович тут у нас центральной фигурой оказался. Я с тобой разговаривал по телефону. Спасибо, что выдержал эти хитросплетения кадровые. Нам очень надо (как тут не обидеть академиков и Академию наук) все-таки науку в целом поднимать на более высокий уровень. Естественно, мы говорили с Владимиром Гусаковым (который до настоящего времени возглавлял НАН). Он это понимает - нужны очень молодые, перспективные, но в то же время опытные люди. Из всех кандидатов, которые были мне предложены, я выбрал вас. И знаю, что вас хорошо воспримут ученые. С этим надо считаться. Я с этим считаюсь. Вы работали и членом правительства - министром. Вы, самое главное, получили хороший опыт и знания, работая губернатором. К вам люди очень хорошо относились в Гродненской области", - сказал Александр Лукашенко.
"Наука для нас - важнейший элемент. Потому что дальше без науки мы не сможем двигаться просто", - подчеркнул белорусский лидер.
Караник Владимир Степанович родился в 1973 году в Гродно. В 1996 году окончил Гродненский государственный медицинский институт. В 2010 и 2014 годах прошел переподготовку в Белорусской медицинской академии последипломного образования.
1996-1997 годы - врач-стажер Научно-исследовательского института онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова.
1997-2001 годы - младший научный сотрудник отделения торакальной онкопатологии НИИ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова.
2001-2002 годы - научный сотрудник отделения торакальной онкопатологии НИИ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова.
С 2002 по 2011 год работал в должностях врача - торакального хирурга онкологического торакального отделения Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова и врача - торакального хирурга (заведующего) онкологического торакального отделения РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова.
2011-2019 годы - главный врач Минского городского клинического онкологического диспансера.
В 2019 году был назначен министром здравоохранения.
С 2020 по 2025 год - председатель Гродненского облисполкома.
В марте 2025 года назначен заместителем премьер-министра. С мая 2025 года - председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси.
Кандидат медицинских наук. В 2020 году награжден орденом Отечества III степени.