Лукашенко назначил Владимира Караника председателем Президиума НАН Беларуси

"Владимир Степанович тут у нас центральной фигурой оказался. Я с тобой разговаривал по телефону. Спасибо, что выдержал эти хитросплетения кадровые. Нам очень надо (как тут не обидеть академиков и Академию наук) все-таки науку в целом поднимать на более высокий уровень. Естественно, мы говорили с Владимиром Гусаковым (который до настоящего времени возглавлял НАН). Он это понимает - нужны очень молодые, перспективные, но в то же время опытные люди. Из всех кандидатов, которые были мне предложены, я выбрал вас. И знаю, что вас хорошо воспримут ученые. С этим надо считаться. Я с этим считаюсь. Вы работали и членом правительства - министром. Вы, самое главное, получили хороший опыт и знания, работая губернатором. К вам люди очень хорошо относились в Гродненской области", - сказал Александр Лукашенко.