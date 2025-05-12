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Лукашенко назвал главную задачу в сотрудничестве с Вьетнамом
Беларусь и Вьетнам намерены установить стратегическое партнерство. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на переговорах в расширенном составе с Генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Ламом, сообщает БЕЛТА.
"Главная задача - активизироваться в экономике, торгово-экономическом направлении. Это касается возобновления регулярных поставок во Вьетнам белорусской сельскохозяйственной, грузовой и карьерной техники. Уверен в перспективности совместного производства белорусских тракторов и автомобильной техники", - сказал глава государства.
"Закрытых тем в отношениях между нашими государствами давно нет", - подчеркнул белорусский лидер.