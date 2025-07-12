Лукашенко о потере независимости Молдовы: Я этому не верю

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На встрече с молдавским политиком и экс-президентом Игорем Додоном Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не верит, что народ Молдовы может самостоятельно лишить себя независимости и принять решение о вхождении в состав соседнего государства. Об этом информирует БЕЛТА.

"Самое большее, что меня в ужас даже привело, это разговоры в Молдове по поводу якобы потери независимости Молдовы и включении в состав соседнего государства. Катастрофа, - сказал Президент. - Но я этому не верю. Потому что молдаване, жители Молдовы, особенно Кишинева, люди неглупые".