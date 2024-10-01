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Лукашенко о Президенте Казахстана Токаеве: всегда был и будет нашим самым настоящим другом

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев всегда был и будет самым настоящим другом Беларуси. Об этом глава белорусского государства заявил на церемонии вручения верительных грамот, пишет БЕЛТА.

Верительные грамоты в числе других дипломатов вручил и новый посол Казахстана в Беларуси Тимур Жаксылыков. Обращаясь к дипломату, Александр Лукашенко попросил передать Касым-Жомарту Токаеву, что "он всегда был и будет нашим самым настоящим другом".

Лукашенко назвал Казахстан важным, проверенным временем другом, стратегическим партнером и союзником для Беларуси.

"Меньше читайте и слушайте ненужные средства массовой информации. Спасибо вам огромное. Надеюсь, что еще встретимся, обсудим наши вопросы", - добавил глава государства.

Как сообщалось, на церемонии вручения верительных грамот Александр Лукашенко назвал Казахстан важным, проверенным временем другом, стратегическим партнером и союзником. Он обратил внимание, что сейчас практически нет таких сфер, где бы у двух стран не было общих интересов. О высокой динамике сотрудничества свидетельствуют ежегодный миллиардный товарооборот и успешные проекты в промышленной кооперации. Президент также высказал слова благодарности в адрес президента Казахстана за всемерную поддержку, оказанную Беларуси во время казахстанского председательства в Шанхайской организации сотрудничества.

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