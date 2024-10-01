3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
Лукашенко о Президенте Казахстана Токаеве: всегда был и будет нашим самым настоящим другом
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев всегда был и будет самым настоящим другом Беларуси. Об этом глава белорусского государства заявил на церемонии вручения верительных грамот, пишет БЕЛТА.
Верительные грамоты в числе других дипломатов вручил и новый посол Казахстана в Беларуси Тимур Жаксылыков. Обращаясь к дипломату, Александр Лукашенко попросил передать Касым-Жомарту Токаеву, что "он всегда был и будет нашим самым настоящим другом".
Лукашенко назвал Казахстан важным, проверенным временем другом, стратегическим партнером и союзником для Беларуси.
"Меньше читайте и слушайте ненужные средства массовой информации. Спасибо вам огромное. Надеюсь, что еще встретимся, обсудим наши вопросы", - добавил глава государства.
Как сообщалось, на церемонии вручения верительных грамот Александр Лукашенко назвал Казахстан важным, проверенным временем другом, стратегическим партнером и союзником. Он обратил внимание, что сейчас практически нет таких сфер, где бы у двух стран не было общих интересов. О высокой динамике сотрудничества свидетельствуют ежегодный миллиардный товарооборот и успешные проекты в промышленной кооперации. Президент также высказал слова благодарности в адрес президента Казахстана за всемерную поддержку, оказанную Беларуси во время казахстанского председательства в Шанхайской организации сотрудничества.
Президент
Все
Глава ОАЭ пригласил Александра Лукашенко на неформальный ужин
В Беларуси усилят социальные гарантии для ветеранов и пострадавших от войн лиц
Лукашенко высказал свое мнение о реальной ситуации в мире по борьбе с изменением климата
Лукашенко и Алиев поставили новые цели по сотрудничеству во время переговоров в Баку
Политика
Все
Общество
Все
Журналистка из Сербии: Санкции против белорусского народа несправедливые
Ярослав Августыняк: В Польше хотят изменить власть в Беларуси
Геннадий Болбатовский рассказал, в чем изюминка белорусских санаториев
Болбатовский: За последние 9 месяцев спрос на санаторные услуги в Беларуси вырос более чем на 5 %
В мире
Все
Экономика падает, потому что эстонцы "ноют" - история о том, как Кая Каллас решает проблемы в стране
Кая Каллас забыла про экономику Эстонии в погоне за уничтожением исторического наследия
В китайском городе Чжухай внедорожник въехал в толпу людей - пострадали около 20 человек
В Германии задержали подростка, готовившего теракт
Регионы
Все
Происшествия
Все