Лукашенко о Президенте Казахстана Токаеве: всегда был и будет нашим самым настоящим другом

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев всегда был и будет самым настоящим другом Беларуси. Об этом глава белорусского государства заявил на церемонии вручения верительных грамот, пишет БЕЛТА.

Верительные грамоты в числе других дипломатов вручил и новый посол Казахстана в Беларуси Тимур Жаксылыков. Обращаясь к дипломату, Александр Лукашенко попросил передать Касым-Жомарту Токаеву, что "он всегда был и будет нашим самым настоящим другом".

Лукашенко назвал Казахстан важным, проверенным временем другом, стратегическим партнером и союзником для Беларуси.

"Меньше читайте и слушайте ненужные средства массовой информации. Спасибо вам огромное. Надеюсь, что еще встретимся, обсудим наши вопросы", - добавил глава государства.