Лукашенко о прогнозах на 2026 год: Нужен реалистичный, но напряженный сценарий

Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал, чтобы прогнозные показатели на 2026 год содержали реалистичный, но напряженный сценарий. Об этом глава государства заявил на совещании о проектах прогнозных документов на предстоящий год, пишет БЕЛТА.

"В отношении прогнозных показателей на 2026 год: нужен реалистичный, но напряженный сценарий", - сказал глава государства.

Он попросил доложить, что конкретно бралось за основу роста экономики, который правительство оценивает на уровне 102,8 %.

