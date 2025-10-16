Лукашенко о прогнозах на 2026 год: Нужен реалистичный, но напряженный сценарий

Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал, чтобы прогнозные показатели на 2026 год содержали реалистичный, но напряженный сценарий. Об этом глава государства заявил на совещании о проектах прогнозных документов на предстоящий год, пишет БЕЛТА.