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Лукашенко о стратегическом партнерстве с Вьетнамом: Договоренности будут неукоснительно выполняться
Лукашенко о стратегическом партнерстве с Вьетнамом: Договоренности будут неукоснительно выполнятьсяnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/724d3e7d-db9b-4f1a-8917-f4168840781d/conversions/f0f4d294-3494-429e-a1f8-7b394bf9a62f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/724d3e7d-db9b-4f1a-8917-f4168840781d/conversions/f0f4d294-3494-429e-a1f8-7b394bf9a62f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/724d3e7d-db9b-4f1a-8917-f4168840781d/conversions/f0f4d294-3494-429e-a1f8-7b394bf9a62f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/724d3e7d-db9b-4f1a-8917-f4168840781d/conversions/f0f4d294-3494-429e-a1f8-7b394bf9a62f-xl-___webp_1920.webp 1920w
Беларусь и Вьетнам намерены установить стратегическое партнерство. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на переговорах в узком составе с Генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Ламом, сообщает БЕЛТА.
"Хочу заверит вас, что наши отношения будут только улучшаться и договоренности, которые мы утвердим с Вьетнамом, будут неукоснительно выполняться. Мы нацелены с вами, договоренность такая есть - о стратегическом партнерстве между Беларусью и Вьетнамом", - заявил белорусский лидер.