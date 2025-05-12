Лукашенко о стратегическом партнерстве с Вьетнамом: Договоренности будут неукоснительно выполняться

Беларусь и Вьетнам намерены установить стратегическое партнерство. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на переговорах в узком составе с Генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Ламом, сообщает БЕЛТА.

"Хочу заверит вас, что наши отношения будут только улучшаться и договоренности, которые мы утвердим с Вьетнамом, будут неукоснительно выполняться. Мы нацелены с вами, договоренность такая есть - о стратегическом партнерстве между Беларусью и Вьетнамом", - заявил белорусский лидер.