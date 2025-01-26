Лукашенко о выборах: Знаете, нам шоу не надо, выборы - это серьезная вещь

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Выборы - это серьезная вещь, где нет места для "шоу" и "возни". Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 26 января в Минске, пишет БЕЛТА.
Один из вопросов главе государства касался особенностей агитационной кампании во время президентских выборов. На что Президент заметил: "Почему нет "шоу" и "возни"? Я рад. Знаете, нам шоу не надо. Это не наше. Выборы - это серьезная вещь. Серьезные вещи должны серьезно делаться. Чего ходить, гвалтом кричать, проводить митинги?"
"Я рад, что по-деловому проходит президентская кампания в Беларуси. Я искренне хотел, чтобы это было нормально", - добавил Александр Лукашенко. Он подчеркнул, что белорусы в 2020 году получили "прививку" и сделали соответствующие выводы. "Мы больше этого не повторим", - сказал Президент.