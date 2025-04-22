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Лукашенко об агросервисе в Шклове: Вся страна будет копировать этот опыт
Реконструируемый в Шклове райагросервис станет образцом для модернизации и восстановления подобных организаций по всей стране. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил при посещении площадки агросервиса в Шклове, сообщает БЕЛТА.
"Почему начинаем со Шкловского района реанимацию, восстановление - потому что я знаю здесь каждый метр. Вся страна будет копировать этот опыт. Не может район развиваться без этой базы", - подчеркнул белорусский лидер.
На объекте ведется масштабная реконструкция. Старые здания сносят, чтобы на их месте уже к ноябрю текущего года создать современные комфортные условия для ремонта и обслуживания широкого спектра сельскохозяйственной техники и оборудования.