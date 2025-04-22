Лукашенко об агросервисе в Шклове: Вся страна будет копировать этот опыт

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Реконструируемый в Шклове райагросервис станет образцом для модернизации и восстановления подобных организаций по всей стране. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил при посещении площадки агросервиса в Шклове, сообщает БЕЛТА.

"Почему начинаем со Шкловского района реанимацию, восстановление - потому что я знаю здесь каждый метр. Вся страна будет копировать этот опыт. Не может район развиваться без этой базы", - подчеркнул белорусский лидер.