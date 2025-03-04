Лукашенко обозначил ключевые задачи главе Белнефтехима

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Президент Беларуси Александр Лукашенко при рассмотрении кадровых вопросов по новому составу правительства актуализировал задачи, стоящие перед нефтехимической отраслью, пишет БЕЛТА.

На встрече с промышленным блоком правительства во главе с вице-премьером Виктором Каранкевичем Президент обратился к председателю Белорусского государственного концерна по нефти и химии (концерн "Белнефтехим") Илье Икану. "Ты знаешь, что делать. У тебя наиважнейший вопрос - два предприятия (речь о НПЗ в Новополоцке и Мозыре), которые должны крутиться, вертеться, - сказал Александр Лукашенко. - Поэтому нужно эффективно загружать мощности, наращивать объемы производства. До 5 % задача ежегодно".

Президент отметил, что важно в ходе нефтепереработки производить не только продукцию топливной группы - бензины, мазуты и прочее. "Но у нефтепереработки есть еще нефтехимическая составляющая. Это будущее. Особенно развитие малотоннажной химии. В 2030 году достань и положи 40 новых видов продукции по этому направлению", - поставил задачу глава государства.