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Лукашенко обозначил ключевые задачи главе Белнефтехима
Президент Беларуси Александр Лукашенко при рассмотрении кадровых вопросов по новому составу правительства актуализировал задачи, стоящие перед нефтехимической отраслью, пишет БЕЛТА.
На встрече с промышленным блоком правительства во главе с вице-премьером Виктором Каранкевичем Президент обратился к председателю Белорусского государственного концерна по нефти и химии (концерн "Белнефтехим") Илье Икану. "Ты знаешь, что делать. У тебя наиважнейший вопрос - два предприятия (речь о НПЗ в Новополоцке и Мозыре), которые должны крутиться, вертеться, - сказал Александр Лукашенко. - Поэтому нужно эффективно загружать мощности, наращивать объемы производства. До 5 % задача ежегодно".
Президент отметил, что важно в ходе нефтепереработки производить не только продукцию топливной группы - бензины, мазуты и прочее. "Но у нефтепереработки есть еще нефтехимическая составляющая. Это будущее. Особенно развитие малотоннажной химии. В 2030 году достань и положи 40 новых видов продукции по этому направлению", - поставил задачу глава государства.
Он также напомнил о вопросах модернизации ряда предприятий, таких как Могилевхимволокно, Белшина. "Об этом мы также немало говорили, и это жесточайшая ответственность вице-премьера. Он должен контролировать и спрашивать руководителей и министров за эту программу", - подчеркнул Президент.