Лукашенко одобрил проекты двух международных договоров ЕАЭС

Президентом Беларуси Александром Лукашенко были одобрены в качестве основы для проведения переговоров проекты двух международных договоров, направленных на упрощение взаимной торговли и развитие сотрудничества партнеров по ЕАЭС с третьими странами. Соответствующие указы глава государства подписал 9 июня, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

Одобрен проект временного торгового соглашения между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами с одной стороны и Монголией с другой стороны, а также проект соглашения об экономическом партнерстве между ЕАЭС и его государствами-членами с одной стороны и Объединенными Арабскими Эмиратами с другой стороны.