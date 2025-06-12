Лукашенко отметил готовность Беларуси к активизации отношений с Филиппинами

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Филиппин Фердинанда Маркоса-младшего и весь филиппинский народ с национальным праздником - Днем Независимости, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Несмотря на значительное географическое расстояние, взгляды Минска и Манилы совпадают по многим вопросам международной и двусторонней повестки дня, - говорится в поздравлении. - Убежден, что наши государства продолжат взаимную поддержку на различных мировых площадках".

Президент отметил готовность Беларуси к активизации отношений с Филиппинами по многим направлениям. "Для систематизации и расширения взаимодействия мы предложили создать белорусско-филиппинскую межправительственную комиссию по торгово-экономическому сотрудничеству. Рассчитываю на Вашу помощь в этом деле", - подчеркнул Глава государства.