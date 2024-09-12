Лукашенко отметил существенный потенциал для развития сотрудничества Беларуси и Мьянмы

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил премьер-министра Мьянмы, председателя Государственного административного совета Мьянмы Мин Аун Хлайна с 25-летием установления дипломатических отношений между двумя странами. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на в пресс-службу белорусского лидера.

"За прошедшие годы мы заложили прочную основу для углубления взаимовыгодных межгосударственных связей в самых разных отраслях, - говорится в поздравлении. - Уверен, целенаправленными совместными усилиями мы сумеем эффективно реализовывать неисчерпаемый потенциал нашего сотрудничества на пользу граждан Беларуси и Мьянмы".

Глава государства отметил, что будет рад приветствовать Мин Аун Хлайна в ближайшее время на гостеприимной белорусской земле, чтобы обсудить вопросы двусторонней повестки дня и определить планы на будущее.

Александр Лукашенко пожелал Мин Аун Хлайну крепкого здоровья, счастья и успехов, а народу Мьянмы - мира и благополучия.

В свою очередь премьер-министр Мьянмы, председатель Государственного административного совета Мьянмы в поздравительном послании Президенту Беларуси отметил, что за прошедшую четверть века между странами зародилась дружба, основанная на общих интересах и взаимном уважении.