3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
Лукашенко отметил существенный потенциал для развития сотрудничества Беларуси и Мьянмы
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил премьер-министра Мьянмы, председателя Государственного административного совета Мьянмы Мин Аун Хлайна с 25-летием установления дипломатических отношений между двумя странами. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на в пресс-службу белорусского лидера.
"За прошедшие годы мы заложили прочную основу для углубления взаимовыгодных межгосударственных связей в самых разных отраслях, - говорится в поздравлении. - Уверен, целенаправленными совместными усилиями мы сумеем эффективно реализовывать неисчерпаемый потенциал нашего сотрудничества на пользу граждан Беларуси и Мьянмы".
Глава государства отметил, что будет рад приветствовать Мин Аун Хлайна в ближайшее время на гостеприимной белорусской земле, чтобы обсудить вопросы двусторонней повестки дня и определить планы на будущее.
Александр Лукашенко пожелал Мин Аун Хлайну крепкого здоровья, счастья и успехов, а народу Мьянмы - мира и благополучия.
В свою очередь премьер-министр Мьянмы, председатель Государственного административного совета Мьянмы в поздравительном послании Президенту Беларуси отметил, что за прошедшую четверть века между странами зародилась дружба, основанная на общих интересах и взаимном уважении.
"За последние годы взаимодействие между нашими государствами в различных сферах, в частности в обороне, дипломатии и образовании, способствует укреплению связей между народами двух стран", - говорится в поздравлении.
Мин Аун Хлайн рассчитывает, что в будущем Беларусь и Мьянма смогут улучшить координацию работы и развить сотрудничество в двустороннем, региональном и многостороннем форматах в соответствии с интересами обеих стран и их народов.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Обсуждение смыслов и результатов масштабного форума по безопасности - в "Клубе редакторов"
Обрыв линий, падение деревьев. О факторах опасности при сильном ветре предупредили в МЧС
Мобильные датчики контроля скорости работают на 11 участках дорог в Минске
День работников гражданской авиации отмечают в Беларуси
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов